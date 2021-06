JOSÉ MAURICIO: figura del toreo al que le gustaría ser ídolo

Nacido en el popular y conocido barrio de Mixcoac en la Ciudad de México, pero radicando desde hace seis años en la capital sanluiseña, aparte de estar casado y tener una familia potosina, José Mauricio, es actualmente la figura del momento en la fiesta brava nacional, con su toreo alegre y de clase, pero le gustaría algún día llegar a ser considerado el nuevo ídolo de los aficionados taurinos mexicanos.

Originario del taurino barrio de Mixcoac en la capital del país, donde nació hace 36 años, en son de broma, dice que ahí los que nos son toreros como Luis Castro "El soldado" y Gabriel España, son pelotaris o carteristas, y precisamente del famoso matador El Soldado, le surgió la inspiración para ser torero.

Triunfador de la última temporada 2019-2020 en la Plaza México, la más grande del mundo, la que da y quita, como decía Pepe Alameda, aquel famoso cronista taurino, José Mauricio, tras cinco años de no pisar el ruedo de Insurgentes en la capital del país, tuvo un sensacional y espectacular retorno al cortar 5 orejas y salir a hombros en tres corridas para convertirse en el máximo triunfador, superando al hidrocálido Joselito Adame y al español Antonio Ferrera que obtuvieron 4 apéndices.

Lamentablemente la pandemia del Covid-19 vino a interrumpir la racha triunfal y los planes de José Mauricio, cortándole abruptamente el ritmo que llevaba, pero espera reanudar el gran paso, que le está abriendo las puertas de los cosos más importantes de la República. "El Coronavirus vino a diluir el ambiente por la fiesta, ahora sí las condiciones sanitarias se prestan hay que empezar de cero", dice el torero capitalino en la plática con PulsO Diario de San Luis.

Para el Matador, el haber sido el gran triunfador de la Plaza México, significa "una gran responsabilidad y una meta alcanzada; la gente espera más de uno, así mismo el triunfo representa un fuerte compromiso con la fiesta, espero en futuras presentaciones refrendar con éxito lo logrado, pues tengo el sueño de ser un ídolo de la afición, porque en la tauromaquia como en cualquier deporte, hay figuras e ídolos, a mí me gustaría serlo, ojalá Dios nos toque con su varita".

Su inicio en la tauromaquia se remonta al año 2003, en que debutó como novillero, en donde pasó sin pena ni gloria tras participar en 36 festejos donde no estuvo certero con el estoque dejando ir buen número de orejas, el 4 de diciembre del 2005, toma la alternativa en la Plaza México de manos del matador Jorge Gutiérrez y teniendo como testigo a Enrique Ponce, con toros de Teófilo Gómez, logrando una salida al tercio.

Tiempo después, José Mauricio estrena su alternativa en Mexicali, B.C. donde corta una oreja, luego se vuelve a presentar en la Plaza México y se lleva un apéndice más, pero después desaparece de los carteles entre los años 2007 al 2009 y vuelve a reaparecer cortándole las orejas al toro "Azucarero" con salida a hombros.

Pero no siempre en la trayectoria de José Mauricio han sido éxitos, ha tenido marcados altibajos, como cuando en el 2012 en una misma corrida, le cortó la oreja a su primer toro de nombre Fuente Espino, pero en el segundo el burel Pía Monte pese a bordarle una buena faena, por poco se le va vivo a los corrales, pero tras recibir dos avisos, por fin logró terminar con el toro.

Pese a sus triunfos, su presencia pasó desapercibido para los empresarios, por cuestiones extra ruedos pues del 2014 al 2019 dejó de aparecer en los carteles de la más grande plaza del mundo, pero tan pronto tuvo la oportunidad, con gran determinación en la temporada 2019-2020 demostró su clase y valor, sobre ello, el matador comenta que "estoy pasando por una etapa muy buena de madurez, pero creo firmemente que puedo alcanzar un mejor nivel y lograr mi propósito y meta de alegrar la fiesta y a los taurinos, para pasar de ser figura a ídolo del toreo, con el apoyo de mi familia y de mi apoderado Alejandro Peláez.".

El torero capitalino pero avecindado en esta ciudad donde radica desde hace seis años, dice que como todo en la vida, la tauromaquia es también difícil para salir adelante, "a veces se queda uno en el ostracismo, pero eso si nunca me he alejado de los toros, siempre al pie del cañón, realmente el ambiente taurino es un tema complicado, donde como en todo hay obstáculos y muchos intereses creados, pues a veces las figuras se niegan a torear con quienes aspiran a serlo, pero lo más difícil es no entender al toro y no hacerle la faena".

José Mauricio se define como, "un torero que le gusta interpretar el toreo clásico, y sentir lo que hago para trasmitirlo a la gente, pues la fiesta es un arte, y como tal se tocan fibras sensibles, creo que uno de los tercios de la faena que más disfruto es torear con la muleta, por cierto, he creado un muletazo al que pienso llamar la Moretina, derivado de mi apellido Moret, al final de cuentas las orejas se cortan con la muleta y con el estoque".

Manifiesta que la fiesta ha perdido su emoción, y él busca darle al aficionado emociones, "creo que estamos comprometidos a emocionar con nuestro arte, por cierto invito a la gente a que conozca más de la fiesta, que no la juzguen a priori, sin haberla conocido, se dicen muchas cosas, pero es un arte, y es difícil ser torero, y más complicado llegar a ser figura, hay cientos de jóvenes que quieren serlo, pero la verdad llegan muy pocos, como en los deportes. De mi generación o camada, de los más de 50 novilleros que había, solo quedamos Fermín Rivera y yo".

Como todos los toreros, José Mauricio no es la excepción, ha sufrido percances, entre ellos 5 cornadas, varias fracturas y algunos esguinces, "por fortuna gracias a Dios ninguna de gravedad, aunque derivado de una mala intervención quirúrgica en una fractura en el tibial anterior, por poco me quedo chueco para siempre, pero afortunadamente aquí andamos, en base a mentalizarnos que podemos salir adelante; la mente es muy poderosa".

Para el torero avecindado en esta capital potosina, el miedo en un torero siempre está latente, "sí, llego a tener miedo, al público, a la responsabilidad, pero el más grande es al toro, pero cuando se vence el miedo, se logra salir adelante, por ejemplo, cada persona tiene en su vida un toro para vencer y conseguir cosas grandes, el miedo no lo puede a uno paralizar ".

Nuestro entrevistado comenta que "una vez que las cosas mejoren en la pandemia, hay planes para en 2022 refrendar los triunfos en la Plaza México, y regresar a España, en donde ya estuve hace varios años, dicen que como en la vida, lo importante no es triunfar sino sostenerse, mi deseo es mantener una regularidad y consolidarme como figura del toreo, pero llegarle a la gente y ser un ídolo de la afición. Pero como en todo, hay que trabajar mucho, esforzarse, no perder la ubicación, ello es uno de los principales enemigos de un torero, perder el piso, a veces las malas amistades te desvían de tus objetivos, la disciplina es un gran aliado para triunfar".

Por último, el torero distritense, expresa sentirse muy a gusto viviendo en San Luis, pues es un sitio estratégico para desplazarse a cualquier punto del país, "me quedan en corto las ganaderías, las más importantes plazas, y sobre todo vivo muy a gusto con mi familia". Dice admirar a sus compañeros de profesión, sabemos lo que es estar frente a un toro, admiro sobre todo a los que se dedican a la profesión con seriedad y pasión".