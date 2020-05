José Ramón y José Luis Higuera se dan con todo en pleno programa (VIDEO)

José Luis Higuera y José Ramón Fernández no se guardaron nada y explotaron durante la transmisión de "Futbol Picante" de ESPN.

El debate de este miércoles por la noche fue en relación a las palabras que dijo en videoconferencia el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, quién aseguró que cuando tomó las riendas del Guadalajara, tomó un un equipo sin identidad, ni valores.

José Luis Higuera aseguró que él era mandado para hablar de los temas deportivos cuando no le correspondía, sino a Matías Almeyda; sin embargo, el comentarista lo desmintió.

"Por tu culpa se fue Matías Almeyda, tú lo hiciste a un lado. Eras un pelagatos, José Luis", declaró el periodista de ESPN.

Higuera no se quedó callado y de inmediato respondió a los cuestionamientos: "El micrófono te trasforma José Ramón, hablas como si hubieras estado adentro. Tergiversas todo porque tienes envidia, porque ya has perdido protagonismo en ESPN", respondió.