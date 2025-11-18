Josh Naylor firma contrato multimillonario con Marineros de Seattle

SEATTLE (AP) — El primera base Josh Naylor y los Marineros de Seattle finalizaron el lunes un contrato de cinco años por 92,5 millones de dólares.

Naylor recibirá un bono por firmar de 6,5 millones que se pagará en los 120 días posteriores a la aprobación del acuerdo por parte de la oficina del comisionado y salarios de 10 millones la próxima temporada, 16 millones en 2027, 18 millones en 2028, 20 millones en 2029 y 22 millones en 2030. Tiene una cláusula de no intercambio completa, que requiere su aprobación para ser asignado a cualquier otro equipo.

Este es el tercer compromiso contractual más grande de Seattle detrás de los 240 millones de dólares por 10 años hasta 2023 que le otorgó al segunda base dominicano Robinson Canó y el acuerdo 115 millones por cinco años hasta 2026 para el lanzador Robbie Ray, quien fue cambiado a San Francisco después de la temporada 2023.

El pelotero de 28 años se convirtió en agente libre tras una temporada en la que los Marineros perdieron ante los Azulejos de Toronto en el juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Poco después de que terminara la temporada de Seattle, el presidente de operaciones Jerry Dipoto enfatizó la importancia de volver a firmar a Naylor después de adquirirlo de los Diamondbacks de Arizona y calificó como una prioridad para traer de vuelta al primera base.

"Asegurarnos de que Josh siga siendo un Marinero a largo plazo era una prioridad para nosotros", afirmó Dipoto en un comunicado. "La inteligencia, intensidad, dureza y competitividad de Josh se muestran todos los días. Simplemente es un ganador".

El mánager Dan Wilson también habló muy bien del impacto que Naylor tuvo en los Marineros tanto dentro como fuera del campo durante sus tres meses con la franquicia.

"Necesitas esa intensidad. Necesitas ese impulso. Creo que su impulso para ganar es increíble también", indicó Wilson. "Y eso es lo que vas a necesitar de todos tus muchachos, y eso es una gran parte de lo que él trajo a este club".

En 54 juegos con los Marineros, Naylor bateó para .299 con nueve jonrones, 33 carreras impulsadas y 19 bases robadas. En 12 juegos de postemporada, Naylor bateó para .340 con tres jonrones, cinco carreras impulsadas y dos bases robadas.

Durante la temporada, Naylor bateó para .295 con 20 jonrones, 92 carreras impulsadas y un récord personal de 30 bases robadas.

"Voy a ser un Marinero nuevamente y no podría estar más emocionado", dijo Naylor en un comunicado. "Desde el momento en que llegué, todos en la organización me dieron la bienvenida y me ayudaron. Los jugadores me integraron y amaron mi juego de inmediato, y los fanáticos fueron increíbles. Seattle tiene la mejor base de fanáticos en el béisbol. Son eléctricos y nos apoyan de principio a fin, y no podría estar más agradecido por eso. No puedo esperar para seguir jugando con estos muchachos y traerle un campeonato a la ciudad".