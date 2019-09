Joshua invita a Obama, Jay-Z y Beyoncé para la pelea contra Andy Ruiz

El británico Anthony Joshua invitó a una serie de celebridades y hasta un expresidente de los Estados Unidos para la revancha contra el mexicano Andy Ruiz, la cual se celebrará el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita.

Joshua mencionó esta semana en una conferencia de prensa en Nueva York que invitó al cantante y productor de hip hop, Jay-Z, al igual que a su esposa y cantante, Beyoncé. Además de al expresidente Barack Obama.

"Barack Obama, 'The Rock', Will Smith, Jay-Z, Beyonce... algunos modelos de Instagram... ¡Todos y todos son bienvenidos!", mencionó Joshua al portal TMZ.

No es la primera vez que Joshua invita a celebridades a sus peleas. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando él era boxeador olímpico, invitó al mismo Smith para que viera sus combates, mientras que para el combate pasado estuvo "The Rock" viendo en primera fila la primera pelea entre Joshua y Ruiz.

"Tomé mi primera derrota como profesional y comencé a darme cuenta, que hay personas que realmente me están apoyando, sintiéndose emocionalmente, que realmente quieren que gane. Por eso las invité", sostuvo Joshua.