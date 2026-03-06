Joss Garfias inicia su aventura en la Fórmula 3

El automovilismo mexicano tendrá un nuevo representante en la élite de las categorías formativas del deporte motor, luego de que se confirmara la participación del piloto potosino Joss Garfias en la temporada 2026 de la FIA Formula 3 Championship, donde competirá con el reconocido equipo PREMA Racing.

El joven piloto verá este fin de semana su primera bandera verde del año, marcando el inicio de un nuevo desafío en su carrera deportiva. La Fórmula 3 representa uno de los escalones más importantes rumbo a las categorías superiores del automovilismo internacional y una de las principales plataformas para aspirar a llegar a la Fórmula 1.

Para 2026, Garfias formará parte de la alineación de PREMA Racing junto a los pilotos James Wharton y Louis Sharp, defendiendo los colores de una de las escuderías más exitosas en las categorías formativas del automovilismo mundial.

"Competir en la Fórmula 3 es un paso enorme en mi carrera y algo por lo que he trabajado durante años. Estoy muy agradecido con PREMA Racing por darme esta oportunidad. Sé que será un año de mucho aprendizaje, pero estoy preparado para darlo todo y representar a México con orgullo", expresó el piloto.

Garfias también destacó que la adaptación al auto y el nivel competitivo serán claves durante la temporada. "Es un gran desafío, pero también una oportunidad para demostrar de qué estoy hecho. Mi objetivo es aprender lo más rápido posible y mantener consistencia carrera tras carrera", agregó.

La temporada 2026 marcará la primera campaña completa de Garfias dentro de la Fórmula 3, luego de haber tenido su debut en la categoría durante 2025 con el equipo AIX Racing, cuando participó en una fecha disputada en el Circuit de BarcelonaCatalunya.

La primera carrera del calendario se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, escenario que abrirá por segundo año consecutivo la temporada y que se caracteriza por combinar largas rectas de alta velocidad con curvas técnicas de fuerte frenado, representando un importante reto para los pilotos.