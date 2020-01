Juan Carlos Osorio sigue presumiendo triunfo de México ante Alemania

Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana, sigue presumiendo el triunfo ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018 cuando estaba al frente del Tricolor, todo esto, como parte de su plan permanente de motivación para los jugadores a los que dirige.

El ahora técnico del Atlético Nacional de Colombia recuerda como antes del Mundial ruso estuvo a punto de irse de un programa de televisión mexicano porque, "querían obligarme a decir que íbamos a perder contra Alemania".

Todo se basó en una de sus frases motivadoras impresa en sus recordadas playeras: "Improbable ganar si no asumimos la posibilidad de perder".

El colombiano afirmó que le dijo a los conductores de aquel programa en los comerciales que "si su propósito era que dijera eso (que México perdería ante Alemania), me voy ya".

Y dio la explicación de por qué creía que se le iba a ganar a Alemania. "Porque Alemania no tiene ni la mínima idea de cómo vamos a jugar nosotros, pero nosotros sí. Joachim Low (técnico alemán) no se va a preocupar por México y menos por Osorio. Pero Osorio se va a preocupar por Joachim Low, por toda Alemania y sabe perfectamente a qué juegan y cómo juegan".

El discurso lo lleva más allá: "Le digo a mi hijo que está estudiando. En una operación a corazón abierto, esa personas es improbable que sobreviva si tú no asumes que puedes fallar, pero si tienes un plan A, plan B o plan C, es probable que salve la vida y es igual en el futbol".