Juárez da la sorpresa ante León y da oxígeno a Ferretti

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Este sábado los Bravos de Juárez dieron la que hasta ahora ha sido la sorpresa de la jornada 9 y es que se metió a la cancha del León para llevarse los tres puntos al ganar por 0-1.

Pese a que León tuvo el control del balón desde el arranque, no tuvo opciones claras para concretar de cara al arco, y fue el talento en un cobro de tiro libre lo que definió el partido. Jefferson Alfredo Intriago mandó el balón al fondo en el minuto 68, exigiendo al máximo al portero Cota que no tuvo nada que hacer ante el tiro al ángulo. Los de Ferretti recularon, fueron sólidos atrás y no cedieron espacios ante un León que le faltó profundidad y claridad, y pese a la entrada de "Chapo" Montes no pudieron marcar. Así, "Tuca" Ferretti tendrá una semana más tranquila ante los malos resultados que habían tenido recientemente, consiguiendo oxígeno puro para su complicada etapa en la frontera.

El triunfo deja a los fronterizos en la posición 13 con 8 puntos, mientras que León se estanca en la cuarta posición con 15 unidades.