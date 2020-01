Juárez golea 3-0 a Morelia y alcanza los primeros puestos de la tabla

Los Bravos de Ciudad Juárez van in crescendo en el Torneo Clausura 2020, este domingo consiguieron su primer triunfo de la competición al vencer por 3-0 ante los Monarcas Morelia quedando entre los mejores de la Liga MX.

Luego de perder y empatar en las dos primeras semanas del certamen el equipo fronterizo comenzó yéndose arriba con testarazo originado de un tiro libre que desvió el jalisciense, Flavio Santos, a los 25 minutos de iniciado en cotejo, Monarcas intentó agredir a los Bravos pero se mostró con poca imaginación, lo que atascó el partido hasta el final del primer lapso.

El encuentro siguió empantanado hasta que en la segunda parte el silbante, Mario Humberto Vargas, señaló un penalti cobrado por Dario Lezcano que dejó el 2-0 a los 52 minutos. Por su parte los morelianos intentaron acercarse en el marcador pero no tuvieron una estrategia efectiva que pudiera abrir la defensa de sus contrincantes lo que facilito la labor de los de Ciudad Juárez.

Poco después a los 61 corridos de nuevo el árbitro marcó penalti, que fue ratificado en el VAR, y no desaprovechó Diego Rolan para dejar el 3-0 final que coloca a en la sexta posición de la tabla general.

La próxima semana Morelia recibe a Los Panzas Verdes de León el sábado en punto de las 17:00 horas, por su parte el domingo los Bravos viajaran a la capital del país para enfrentar al subcampeón del futbol mexicano, las Águilas del América, cuando el reloj marque las 21:00 horas.