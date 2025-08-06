Juárez y Mascherano vuelven a verse en duelo Pumas vs Inter Miami

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, México y Argentina se enfrentaron en los octavos de final, en el estadio Soccer City de Johannesburgo. La Albiceleste se impuso (3-1) al Tricolor con goles de Carlos Tévez (25' y 51') y Gonzalo Higuaín (32'), mientras que Javier Hernández descontó para la causa mexicana (71').

Aquel partido, que definió a uno de los ocho invitados a los cuartos de final del Mundial, estuvo marcado por la polémica por un fuera de juego, en la primera de las dos anotaciones del "Apache".

De igual forma, quedó marcado por un grave error que cometió Ricardo Osorio y que "el Pipita" no desaprovechó para ampliar la ventaja.

La Albiceleste, comandada en ese momento por Diego Armando Maradona, se quedó con la victoria y con el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Una situación que llama poderosamente la atención 15 años después de aquel duelo en Johannesburgo, es que, sobre el terreno de juego, se encontraban Efraín Juárez y Javier Mascherano, defendiendo las camisetas de México y de Argentina, respectivamente.

El lateral derecho y el centrocampista fueron titulares en el estadio Soccer City y disputaron los 90 minutos.

Ahora, se volverán a ver las caras, pero ya en su etapa como directores técnicos, esta tarde cuando Pumas e Inter Miami se enfrenten en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025.

El Club Universidad Nacional y las Garzas jugarán en el Chase Stadium; ambos, con la obligación de ganar para aspirar a conseguir uno de los ocho boletos para la siguiente etapa del torneo de la Concacaf.

Este será el segundo duelo directo entre Efraín Juárez y Javier Mascherano, por lo que podría significar para la revancha para el mexicano o una nueva victoria para el argentino.