Juego inaugural Yankees vs Nationals dejó cifras récord

El partido inaugural de las Grandes Ligas, entre los campeones Nationals de Washington y los Yankees de Nueva York, dejó cifras récords de televidentes en Estados Unidos, que no se veían desde el Opening Day del 2011.

La información, ventilada por el reportero Ben Cafardo de Espn, indica que la cadena tuvo cuatro millones de televidentes, lo que colocó al partido como el más visto en temporada regular desde el 2011, incluido cualquier Opening Day desde el 2012.

El encuentro marcó el arranque de la acotada temporada del 2020, la cual sólo podrá ser sintonizado por televisión y radio debido a que los estadios están cerrados para los aficionados por la pandemia del Covid-19, que azota a los Estados Unidos.

El partido estuvo estelarizado por el debut del as Gerrit Cole, quien recientemente firmó con lo Mulos proveniente de los Astros de Houston. Los Yankees terminaron ganando el partido 4-1 en cinco entradas. El cotejo no pudo terminar en nueve innings por la lluvia.

Los Chicago Cubs y los St. Louis Cardinals establecieron el récord anterior de la noche de apertura en esa cadena. Su enfrentamiento en 2017 atrajo a 3.7 millones de espectadores.

El juego de los Yankees-Nacionales superó eso en un ocho por ciento. El choque alcanzó un rating máximo de 4.48 millones de espectadores a las 8:30 PM, tiempo del este de los Estados Unidos.