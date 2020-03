Juez de gimnasia mexicano, feliz por asistir a JO hasta 2021

Cuando César Valenzuela recibió el Premio Nacional de Deportes, en noviembre de 2019, no tenía idea del contraste de emociones que le esperaba en los siguientes meses.

Dos semanas atrás, antes de que el Comité Olímpico Internacional tomara la decisión de posponer Tokio 2020, el hombre que ha dedicado su vida a la gimnasia se enteró de que había sido invitado a participar en los Juegos Olímpicos como parte del cuerpo de jueces.

"Es un honor representar a México y más cuando se trata de una invitación de la Federación Internacional de Gimnasia, porque significa que tu trabajo es valorado", expresó para EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, reconoció que la noticia le fue confirmada en medio de la incertidumbre que provocaba el brote de coronavirus y eso manipuló la perspectiva.

"Me enteré el 9 de marzo y eso me dio tranquilidad, porque fue garantizado, pero todo era muy incierto. Cuando se dio el anuncio del aplazamiento, hubo mayor calma", relató el juez.

De acuerdo con el oriundo de Hermosillo, la postergación de la justa es positiva, más allá de los intereses particulares que afecte, porque —considera—, el deportista debe ser el aspecto central.

"Posponer los Juegos es una medida razonable, que da certeza. Mucha gente estaba con el pendiente; ahora se le da tiempo para prepararse, una vez que termine la contingencia", comentó.

Hace 27 años, Valenzuela comenzó su trayectoria como juez internacional y ahora estará en Tokio.