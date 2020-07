Jugador de Mazatlán confirma Covid-19

México.- Después de que el Mazatlán FC confirmara seis casos de Covid-19 en la franquicia, se dio a conocer que un caso es el jugador Manuel Pérez Ruíz.

En redes sociales, "Manu" informó que es víctima del "bicho", luego de las 186 pruebas que se realizaron en la entidad.

"Esta vez me toco a mí, el bicho me atacó!!! Desgraciadamente no podré estar hoy en el Kraken. Espero recuperarme pronto para poder defender esta playera!!! Vamos", publicó el mediocampista.

¿Quiénes son el resto de los contagiados del club sinaloense? Aunque no se revelaron sus nombres, los casos positivos corresponden a dos miembros del staff, un jugador Sub-20, un auxiliar de Fuerzas Básicas y una jugadora del representativo femenil.

Cabe recordar que el pasado 11 de julio, previo a su duelo contra el Guadalajara en la Copa por México, el Mazatlán FC informó de tres casos positivos de coronavirus (dos futbolistas y un miembro del staff).