Jugadores de Pumas mantienen negociaciones con la directiva

La situación que se vive en el balompié mexicano y en muchas partes del mundo no es la mejor debido a la pandemia por Coronavirus.

Esta situación ha golpeado a los Pumas, que continúan negociando un reajuste salarial. Así lo dijo Juan Pablo Vigón en videoconferencia.

"Entiendo que la situación mundial sobrepasó todos los negocios. Han corrido a muchas personas, nosotros estamos conscientes y estamos en buen término para que el club no tenga pérdidas y nosotros podamos aportar así como Pumas nos ha apoyado. Es llegar al mejor acuerdo para que Pumas esté contento y nosotros también. Tenemos ciertas normas que manejamos dentro de la institución y lo que puedo decir es que no está rota la relación ni es una confrontación. Es llegar al mejor acuerdo. No es un pleito, sino que buscamos el mejor acuerdo", explicó el mediocampista.

Sobre las bajas que han sufrido los Pumas, Vigón aceptó que serán ausencias sensibles, pero considera que hay jugadores para ocupar sus puestos.

"Creo que han sido bajas importantes. Eran líderes en nuestro equipo y hay que adaptarnos y ahora tomar el liderazgo los que nos quedamos. Viene una buena camada de canteranos y somos conscientes que pueden llegar y salir jugadores. La directiva lo gestiona y estamos enfocados en lo que nos compete. Lo mejor es dedicarnos a jugar", declaró.

El tema de la capitanía es otra situación pendiente: lo estamos hablando y decidiendo. Hay jóvenes de casa líderes y hay otros que llegamos a aportar a ese liderazgo y no tardamos en decidir, concluyó el futbolista, quien explicó también que tiene dos años de contrato y su salida no está en planes.