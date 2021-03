Jugadores del América rompen protocolo en Mazatlán

Los descuidos de los jugadores en la Liga MX, en cuánto a protocolos sanitarios se refiere, han disminuido en las últimas semanas; sin embargo, siguen presentándose.

Ayer viernes, después de la victoria del América de 0-1 sobre el Mazatlán en el estadio Kraken, se presentó una desatención por parte de un par de elementos azulcremas.

Richard Sánchez y Mauro Lainez no se fueron junto al plantel en el camión, esperaron un vehículo particular en las inmediaciones del inmueble y partieron por su cuenta.

No obstante, los elementos de las Águilas llamaron la atención por la falta de cubrebocas en una plaza que recibió afición de nueva cuenta en el Guardianes 2021.

Los casos de Covid-19 han disminuido en el futbol mexicano, pero los descuidos por parte de futbolistas siguen manifestándose.

No exponerse será lo mejor para los futbolistas.

Las Águilas del América se colocaron momentáneamente como líderes del Guardianes 2021 a espera de lo que haga Cruz Azul contra Atlas.