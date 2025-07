Jugadores enfrentan desafío de adaptación en Wimbledon: Análisis

LONDRES (AP) — Novak Djokovic ha sido extremadamente exitoso en las canchas de césped de Wimbledon —en donde ha ganado 100 partidos y siete de sus 24 trofeos de Grand Slam allí—, pero no es como si hubiera crecido desarrollando su talento en esa superficie.

De hecho, nunca compitió o siquiera practicó en ella hasta 2005, cuando participó en el evento de clasificación celebrado en las instalaciones cercanas de Roehampton y ganó tres partidos allí para ganarse el derecho de debutar en el All England Club a los 18 años.

"Ese fue en realidad el primer año que pisé el césped", dijo Djokovic, quien jugará contra Alex de Minaur el lunes por un puesto en los cuartos de final del torneo de Grand Slam. "Debo decir que me resultó muy natural adaptarme a él, aunque crecí en arcilla".

Novena campeona diferente en nueve años

Ese es un estribillo común entre los profesionales de hoy, y la falta de familiaridad y comodidad con el césped podría ser una de las razones de todas las sorpresas en las primeras etapas de Wimbledon. Ocho cabezas de serie del Top 10 en total —cuatro mujeres y cuatro hombres— perdieron en la primera ronda, la mayor cantidad en cualquier mayor desde 2001 cuando comenzaron a tener 32 sembrados.

"El césped es muy impredecible", dijo la campeona de 2022 Elena Rybakina tras su salida en la tercera ronda el sábado.

Con su partida, y la derrota de la campeona defensora Barbora Krejcikova ante Emma Navarro unas horas después, se garantiza que habrá una ganadora primeriza nuevamente por el título femenino en el All England Club. Quien se lleve el trofeo el 12 de julio será la novena mujer en hacerlo en las últimas nueve ediciones del evento.

¿Por qué es tan impredecible el All England Club?

La mayoría de los mejores jugadores aprendieron a jugar en canchas duras, en Estados Unidos, o en canchas de arcilla, especialmente en Europa y América Latina. ¿Césped? No tanto, excepto para aquellos de Inglaterra o Australia. Es un gusto y una habilidad adquiridos, y no ayuda a nadie que la temporada de césped es breve.

"Usualmente, cuando estaba en césped", bromeó Eva Lys, una alemana de 23 años que llegó a la segunda ronda en Wimbledon, "era cuando estaba tomando el sol".

Hay más de 35 torneos en cancha dura en el calendario de la WTA de 2025, 11 en arcilla y siete en césped, que va del nueve de junio hasta Wimbledon.

"No es solo que sólo jugamos en césped durante aproximadamente un mes", dijo Lorenzo Musetti, quien fue semifinalista en el All England Club hace un año y este año perdió en la primera ronda. "Es una superficie que requiere mucha adaptación. Tienes que guiarte por la sensación".

Los botes y el movimiento son diferentes en las canchas de césped de Wimbledon No hay oportunidad de acostumbrarse al terreno resbaladizo, a la necesidad de doblar las rodillas para alcanzar tiros que se deslizan más que rebotan, o de lidiar con las formas inconsistentes en que se mueven las pelotas.

"Todo es tan diferente en ella", dijo Tommy Paul, quien se retiró en la segunda ronda después de caer torpemente sobre su pie durante un punto.

Creciendo en Carolina del Norte, Paul tomó una raqueta a los siete años y su primera superficie fue arcilla verde. No fue hasta que tenía 15 o 16 años que intentó por primera vez jugar en césped, en un evento juvenil en el Philadelphia Cricket Club.

"Probablemente estaba lanzándome por toda la cancha cuando no lo necesitaba. Siempre he dicho que es la superficie más divertida para jugar", dijo Paul. "Me gusta el desorden que tiene".

Su debut en césped llegó antes que para muchos. Al igual que Djokovic, la mayoría nunca pisa el césped hasta que tienen alrededor de 17 o 18 años y se dirigen a Inglaterra (a diferencia de Djokovic, generalmente para el torneo juvenil de Wimbledon).

Algunos tienen un encuentro difícil que se les queda grabado.

Naomi Osaka, exnúmero uno y campeona de cuatro Grand Slam en canchas duras, se resbaló y se lastimó la rodilla hace casi una década en césped y eso le creó miedo, dijo. Nunca ha pasado de la tercera ronda en Wimbledon.

Iga Swiatek, otra exnúmero uno y dueña de cinco trofeos de majors, ganó un título juvenil de Wimbledon, pero es su Slam menos exitoso como profesional. Ahora intentará igualar su mejor marca llegando a los cuartos de final con una victoria el lunes contra Clara Tauson (23).

"Este año en césped, tuve algunos momentos en los que simplemente me sentí cómoda y no tuve que pensar mucho", dijo Swiatek. "Fue bastante fluido".