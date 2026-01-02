Julio González saldría del Puebla

México.- El Apertura 2025 de la Liga MX fue una mala temporada para el Club Puebla, equipo que en los últimos torneos no ha podido salir de la parte baja de la clasificación.

Con un cuadro repleto de jóvenes y tras perder muchos partidos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la afición perdió interés en la institución, que en muy poco tiempo ha tenido varios entrenadores.

En esa mala racha, una de las posiciones más señaladas fue la portería, defendida por Iván Rodríguez y Julio González, este último protagonista de varias fallas.

El exjugador de Pumas, quien llegó como una solución y hombre de experiencia, no logró recuperar su nivel, lo que causó la molestia de la grada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con ese antecedente, el tiempo de González en la Franja parece estar contado, al no entrar en los planes del español Albert Espigares, quien reforzó la posición con Daniel Gutiérrez, exarquero de Mazatlán para el Clausura 2026.

Tras la incorporación del nuevo portero, González espera encontrar acomodo en otro club, con la ilusión de continuar activo en la máxima categoría.