logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Julio González saldría del Puebla

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Julio González saldría del Puebla

México.- El Apertura 2025 de la Liga MX fue una mala temporada para el Club Puebla, equipo que en los últimos torneos no ha podido salir de la parte baja de la clasificación.

Con un cuadro repleto de jóvenes y tras perder muchos partidos en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la afición perdió interés en la institución, que en muy poco tiempo ha tenido varios entrenadores.

En esa mala racha, una de las posiciones más señaladas fue la portería, defendida por Iván Rodríguez y Julio González, este último protagonista de varias fallas.

El exjugador de Pumas, quien llegó como una solución y hombre de experiencia, no logró recuperar su nivel, lo que causó la molestia de la grada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con ese antecedente, el tiempo de González en la Franja parece estar contado, al no entrar en los planes del español Albert Espigares, quien reforzó la posición con Daniel Gutiérrez, exarquero de Mazatlán para el Clausura 2026.

Tras la incorporación del nuevo portero, González espera encontrar acomodo en otro club, con la ilusión de continuar activo en la máxima categoría.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla
Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla

Kylian Mbappé, baja en el Real Madrid por lesión de rodilla

SLP

AP

El próximo desafío del Real Madrid será contra el Real Betis, sin contar con la presencia de Kylian Mbappé por lesión.

Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco
Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco

Roberto Carlos, intervenido con éxito por problema cardíaco

SLP

AP

El exdefensor de Brasil y del Real Madrid, Roberto Carlos, se recupera tras cirugía cardíaca realizada durante sus vacaciones en Brasil.

Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports
Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports

Luis Manuel Chacho López anuncia fin de contrato con FOX Sports

SLP

El Universal

El reconocido narrador y comentarista de Fórmula 1, Luis Manuel Chacho López, finaliza su etapa en FOX Sports tras 16 años en la empresa.

Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez
Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez

Terence Crawford menosprecia a "Canelo" Álvarez

SLP

El Universal

Aseguró en una reciente entrevista que el tapatío no fue su rival más complicado