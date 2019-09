Jurgen Klopp, condecorado con el "The Best" al mejor entrenador

El alemán Jurgen Klopp, técnico que conquistó la Liga de Campeones el pasado junio con el Liverpool, ganó este lunes el premio "The Best" al mejor entrenador de la última temporada, en la gala de la FIFA en el Teatro La Scala de Milán.



Klopp triunfó por delante del español Pep Guardiola, técnico del Manchester City campeón de Inglaterra, y del argentino Mauricio Pochettino, que llevó al Tottenham Hotspur a la final de la Liga de Campeones.



"Gracias a mi fantástico club, el Liveprool. Gracias a los dueños del club, que me dieron un gran equipo. Estoy orgulloso de estar al mando de estos jugadores", afirmó Klopp al recibir el premio en la Scala de Milán.



El técnico alemán ganó la Liga de Campeones tras una sobresaliente temporada, en la que su equipo fue capaz de remontar un 0-3 en la ida de las semifinales contra el Barcelona gracias a un contundente 4-0 en Anfield.