Justin Verlander logra histórico juego sin hit ni carrera

El primer juego sin hits de los Astros en 2019 fue un esfuerzo combinado. La hazaña del domingo fue iniciada y terminada por Justin Verlander.

Verlander lanzó el tercer juego sin hits de su carrera en una victoria por 2-0 sobre los Blue Jays en Toronto. Como miembro de los Tigers de Detroit, maniató a los Brewers el 12 de junio de 2007, y a los Blue Jays el 7 de mayo de 2011.

Aventuró 14 y permitió solo un corredor de base, una caminata de una salida a Cavan Biggio en la primera entrada.

"Hombre, no puedo ponerlo en palabras", dijo Verlander en el programa de televisión posterior al juego. "Quiero decir, he estado tan cerca del tercero tantas veces, simplemente no sucedió y luego esta noche".

Al lanzar un sin hit a Toronto el domingo, el derecho se convirtió en el primer lanzador en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo en dos ocasiones al mismo equipo en la carretera, ambos en el Rogers Center. Verlander también se une a Nolan Ryan, Sandy Koufax, Bob Feller, Larry Corcoran y Cy Young para lanzar tres o más juegos sin hits en sus carreras.

"Mentiría si dijera que no sabía que la lista de hombres que han lanzado tres en lugar de dos es bastante pequeña, algunos de los que he idolatrado", dijo Verlander. "Es un momento especial. Estoy muy feliz de poder celebrar esto con mis compañeros de equipo.

"Es un momento increíble y algo que puedes celebrar con tus compañeros de equipo, que, además de una Serie Mundial y campeonatos ganadores, estas victorias de equipo como esta son pocas y distantes entre sí, así que voy a disfrutar este".

Houston tuvo un juego sin hits el 3 de agosto, cuando Aaron Sánchez (seis entradas), Will Harris (uno), Joe Biagini (uno) y Chris Devenski (uno) culminaron el segundo no combinado en la historia de la franquicia.

Las únicas carreras del juego llegaron en el jonrón de dos outs y dos carreras de Toro en la novena entrada.