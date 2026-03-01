Kane anota 2 y Bayern derrota al Dortmund
BERLÍN.- Harry Kane anotó el sábado dos veces de nuevo y el Bayern Munich abrió una ventaja de 11 puntos en la Bundesliga con una victoria 3-2 en la cancha de Borussia Dortmund en el "der Klassiker".
Joshua Kimmich sacó un disparo con su bota izquierda para anotar el gol de la victoria con una volea en el minuto 87, apenas cuatro minutos después de que Daniel Svensson igualara para Dortmund con una brillante volea junto al poste izquierdo.
Nico Schlotterbeck puso a Dortmund 1-0 arriba al descanso, pero Serge Gnabry preparó la respuesta de Kane y la estrella inglesa consiguió su segundo desde el punto penal — tras una falta de Schlotterbeck sobre Josip Stanišic — para llevar su cuenta en la liga a 30 goles esta temporada.
Kane ha anotado dos goles o más por cuarto partido consecutivo y está amenazando el récord de temporada de Robert Lewandowski de 41.
