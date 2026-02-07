logo pulso
Karnisovas inicia reconstrucción de los Bulls

Por AP

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
CHICAGO.- Arturas Karnisovas finalmente decidió que había visto suficiente.

El principal ejecutivo de baloncesto de los Bulls de Chicago tomó una bola de demolición para el roster antes de la fecha límite de intercambio del jueves, enviando a Nikola Vucevic a Boston, Kevin Huerter a Detroit, Coby White a Charlotte y al producto de Chicago Ayo Dosunmu a Minnesota en un esfuerzo por sacudir a una franquicia sumida en la mediocridad.

Dejó claro que los Bulls planean construir con Matas Buzelis y Josh Giddey. Y con espacio salarial para hacer algunos movimientos importantes, esperan ser protagonistas en esta temporada baja.

"No queremos estar en el medio. Creo que hemos visto eso durante los últimos cuatro años y queremos cambiarlo", dijo Karnisovas el jueves.

Los Bulls han estado mayormente en el medio desde que contrataron a Karnisovas de la oficina principal de Denver en abril de 2020, con solo una aparición en los playoffs. Dijo que el equipo intercambió buenos jugadores que no pudieron romper el ciclo en Chicago. Los Bulls están en el puesto 11 en la Conferencia Este con un récord de 24-28 después de una derrota por 123-107 en Toronto el jueves por la noche.

"Esos muchachos fueron realmente buenos para nosotros, pero simplemente no pudimos superar el obstáculo. Y creo que esas decisiones deben tomarse y el momento fue bueno para nosotros para hacer esos movimientos. Veremos cómo resultan porque... simplemente no pudimos obtener consistencia: consistentemente buenos y consistentemente saludables", dijo Karnisovas.

