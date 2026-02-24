logo pulso
Kean saca de la zona de descenso a la Fiore

Por AP

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Kean saca de la zona de descenso a la Fiore

FLORENCIA, Italia.- Moise Kean anotó por tercer partido consecutivo para que la Fiorentina derrotase el lunes 1-0 a Pisa y salir de la zona de descenso de la Serie A .

El resultado elevó a la Fiorentina al 16º puesto y la sacó de la zona de descenso por primera vez en meses. La Viola acumula la misma cantidad de puntos que Cremonese y Lecce, pero quedó por encima de ambos por una mejor diferencia de goles.

Pisa, un equipo con apenas una victoria en toda la temporada, marcha penúltimo con los mismos puntos que el colista Verona. Ambos clubes estaban a nueve puntos de la salvación con 12 partidos por disputar.

Kean venía de marcar en los partidos contra contra Torino y Como. Abrió la cuenta a los 13 minutos con un remate desde corta distancia, después de que un disparo desviado le quedó servido a sus pies. Fue la segunda victoria seguida de Fiorentina.

El arquero brasileño Nicolas Andrade realizó varias atajadas de mérito para Pisa, que acumula 15 partidos sin ganar en la liga.

Bologna vence a Udinese

Más tarde, un penal en el segundo tiempo le dio a Bologna la victoria 1-0 sobre Udinese y lo hizo subir dos puestos hasta el octavo.

Federico Bernardeschi marcó de penal a falta de 15 minutos para finalizar, después de que se considerara que Jesper Karlström había derribado al atacante argentino Santiago Castro dentro del área. Fue el primer gol de Bernardeschi desde su regreso tras un mes de baja por una lesión en la clavícula.

El cuadro del Bologna evitó por primera vez desde 1991 perder cinco partidos seguidos en casa en la Serie A. Subió por encima de Lazio y Sassuolo.

