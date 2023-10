Kemonito arremete contra el CMLL por adeudos y despojo de personaje

Kemonito

, uno de los personajes más queridos por los fanáticos a la lucha libre y que ha dedicado jornadas completas al deporte, anunció junto a su equipo de defensa una denuncia contra el CMLL y Salvador Lutteroth Lomelí.Acompañado de su familia, el luchador compartió la falta de respaldo de su exempresa para retirarse, el incumplimiento de varios contratos, pagos y el arrebatamiento de su personaje."El personaje fue hecho por mí, se me dio un dibujo con los colores y yo diseñé, y he realizado la ropa y las máscaras. Tengo que decir que el nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales. Yo no peleo nada que no sea mío".El equipo de defensa de la mini estrella y excompañero de Tinieblas, agregó que el CMLL nunca le dio un contrato e incluso utilizó lenguaje "confuso" para quitarle los derechos e hizo responsable de lo que le pueda ocurrir a la compañía.Por último, Jesús Juárez Rosales hombre que se encuentra detrás del icónico luchador mencionó que ha recibido amenazas y que varios compañeros en la empresa también tienen temor."Por mis redes sociales se me ha insultado y lo magnífico es que es más el apoyo. Yo lo único que quiero es que se me retribuya lo que se me debe, mis derechos patrimoniales a los que tengo derecho. Tengo compañeros que me han dado su apoyo, pero se guardan o van contra ellos".