Kenianos dominan el Medio Maratón

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Con una participación superior a los mil 200 corredores, se llevó a cabo con gran éxito el Medio Maratón Gasomax Trail Santa María del Río 2026, evento atlético que reunió a competidores de diferentes estados del país y atletas internacionales en las distancias de 21, 15 y 5 kilómetros.

La competencia tuvo como punto de salida y meta las instalaciones del Complejo Deportivo de Santa María del Río, donde desde temprana hora se vivió un gran ambiente deportivo y familiar, consolidando a esta carrera como una de las pruebas de trail running más importantes de la región.

Dentro de la categoría General Femenil de 21 kilómetros, la victoria fue para la atleta keniana Lydia Basibori Mochama, quien dominó la competencia al cruzar la meta con un tiempo de 1 hora, 38 minutos y 31 segundos. El segundo lugar correspondió a María Paula Tobías Espinoza, representante de Gasomax, con registro de 1:53:43, mientras que la tercera posición fue para Luz Olivia Alonso Ibarra, del equipo Macs Team, con tiempo de 1:55:27.

Por su parte, en la categoría General Varonil de 21 kilómetros, el triunfo fue para el corredor keniano Stephen Ndege, quien completó el recorrido en 1 hora, 18 minutos y 27 segundos. El segundo puesto fue para Kalid Galván Amaya, del equipo Zatopek, con tiempo de 1:19:33, mientras que José Adrián Ramos Rosas, de Joselos Team, ocupó el tercer lugar al detener el cronómetro en 1:22:00.

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Dentro de la distancia de 15 kilómetros, la categoría Libre Femenil ofreció una intensa competencia. La victoria fue para Leticia Rodríguez, representante de San Miguel, quien cruzó la meta con un tiempo oficial de 1 hora, 10 minutos y 41 segundos. El segundo lugar correspondió a Melissa Quintanilla Galicia, del Quintanilla Team, con registro de 1:16:11, mientras que la tercera posición fue para su compañera de equipo, Andrea Gallegos Peñaloza, quien detuvo el cronómetro en 1:16:13.

En la rama Libre Varonil, el triunfo fue para René Vargas Nájera, del Joselos Team, tras completar el recorrido en 1 hora, 4 minutos y 46 segundos. La segunda posición fue para Santiago Saldaña Villaseñor, con tiempo de 1:04:56, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Tomás López Segura, representante de Red Ambiental, quien registró 1:05:30.

La prueba de 5 kilómetros de la categoría Libre Varonil, el primer lugar fue conquistado por Diego Mateo Adrián Flores con un tiempo de 20 minutos y 22 segundos, en la segunda posición fue para Eduardo Daniel Ramírez González, quien completó el recorrido en 21 minutos y 12 segundos, mientras que el tercer puesto fue para Roberto Javier Dorantes Díaz, con un registro de 21 minutos y 41 segundos.