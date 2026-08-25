Kenianos dominan Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos

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Con la participación de cientos de corredores, se llevó a cabo con éxito el Serial Trail Rutas y Pueblos Mágicos de los 8 Barrios, competencia que combinó actividad física, cultura, historia y convivencia familiar por algunos de los sitios más representativos de la capital potosina.

La carrera contó con distancias de 21, 10, 5 y 3 kilómetros, permitiendo la participación de atletas de diferentes edades y niveles, tanto locales como provenientes de otras ciudades.

El punto de partida fue la Iglesia de Nuestro Señor del Saucito, desde donde los corredores comenzaron un recorrido que los llevó por diferentes zonas de San Luis Potosí, hasta llegar a la meta instalada en el Barrio de Tlaxcala.

A lo largo del trayecto, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar parte de la riqueza histórica de los tradicionales barrios potosinos, entre ellos Santiago, San Miguelito, San Sebastián, El Montecillo, Tequisquiapan y San Juan de Guadalupe. En la prueba estelar de 21 kilómetros, rama varonil, el triunfo correspondió al keniano Rodgers Andati, seguido por el potosino Luis Vázquez, quien se quedó con la segunda posición. El tercer lugar fue para el también keniano Bonyface Kangogo.

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En la rama femenil, Rose Kangogo se quedó con el primer lugar, mientras que Carmen Ramiro ocupó la segunda posición y Beatrice Gesabwa completó el podio en tercer sitio. En los 10 kilómetros femenil, la victoria fue para la corredora potosina Cindy Meza, quien encabezó la clasificación. Melissa Quintanilla terminó en segundo lugar y Lydiah Bosobori completó el podio en la tercera posición. En la rama varonil, Kalid Galván se llevó el primer lugar, seguido por Manuel Alejandro Martínez, mientras que Efraín Salazar concluyó en la tercera posición.