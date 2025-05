Kevin de Alba, joven promesa del basquetbol

El basquetbolista potosino Kevin de Alba, integrante de los Tigres Blancos de la Universidad Madero, compartió en entrevista para Pulso su trayectoria desde sus inicios en el deporte hasta su reciente logro como subcampeón nacional en el torneo Ocho Grandes 2025 de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

De Alba relató que su acercamiento al baloncesto fue impulsado por su familia, especialmente por su madre, a pesar de que en un principio no mostraba interés por este deporte. “Yo no estaba del todo de acuerdo con el basquetbol, era más del futbol y de otro tipo de deporte. Fue más mi familia, en específico mi mamá, que me metió más al basquet y, pues ya conforme fueron pasando los años, me fui enamorando del deporte”, expresó.

El joven deportista recordó que su primera aproximación formal al baloncesto ocurrió durante la primaria, gracias a la maestra Lupita, quien detectó en él un potencial especial. “Mi hermana estaba en un equipo de básquet. Yo no tenía noción de qué era el baloncesto, no me gustaba para nada. Pero una maestra en la primaria siempre le estuvo insistiendo a mi mamá de que tenía cualidades para el basquet”.

Kevin destacó la influencia clave de diversas personas en su camino, tanto en el aspecto físico como mental. Entre ellas, mencionó al profesor Jano, quien fue fundamental en su preparación y desarrollo deportivo. Posteriormente, al trasladarse a Puebla para cursar su último año de estudios, se incorporó a la Universidad Madero, con la cual alcanzó la final nacional en su primer año de competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un emotivo mensaje, De Alba agradeció a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi familia, especialmente a mi abuelita, por su apoyo incondicional y amor durante mi carrera deportiva. Su motivación y confianza en mí han sido fundamentales para alcanzar mis objetivos”, expresó.

También extendió su gratitud a entrenadores, compañeros de equipo, amigos y seguidores: “Su apoyo y aliento han sido valiosos para mí. Gracias a todos por creer en mí y por ser parte de mi viaje deportivo. Estoy agradecido por la oportunidad de jugar este deporte que amo y por las experiencias y los recuerdos que he acumulado a lo largo del camino”, concluyó.