Koepka entra en modo ´major´ mientras Tiger resiste en Pebble Beach

Pebble Beach.- Brooks Koepka no ha comenzado su andadura en Pebble Beach de manera tan autoritaria como en Bethpage, en el pasado PGA, pero tras dos jornadas ya se postula para ganar su tercer US Open consecutivo. El número uno del mundo, que el primer día asustó con un -4 después de 6 hoyos aunque terminó en 69, firmó de nuevo 69 golpes (138), un dato que cobra relevancia si tenemos en cuenta que desde Scott Simpson en 1988 ningún defensor del título lograba bajar de 70 en las dos primeras rondas. El alivio a Koepka le vino en el tramo final, con birdies en los hoyos 6 y 7.

Quien se mantuvo solvente y es el líder en casa club, es Justin Rose, que sigue errático desde el tee pero sobrevivió a un campo más complicado que en su ronda inaugural. Si el jueves igualó aquella primera jornada de Tiger en Pebble Beach en el US Open de 2000 con 65 golpes, JR materializó 70 el segundo día y suma 135. Tampoco su putt estuvo tan caliente como el jueves. El inglés es un valor seguro en los ´majors´ aunque no gana uno desde el US Open de 2013 y este año no se muestra tan regular como en anteriores.

Kuchar y el chip prodigioso

En las primeras posiciones aparece también un jugador como Matt Kuchar, que llega en gran momento y ya era considerado uno de los favoritos a la victoria final. Kuch puso en pie Pebble Beach con un chip en el 18 tras bogey en el 17 que le cargó de moral y le dejó en 69 en el día, 138 en total. Fue como un triple sobre la bocina. Con idéntico resultado global marchan también Chez Reavie y Chesson Hadley.

Tiger Woods, que ha jugado 30 hoyos libre de bogeys en este US Open, empañó su vuelta en los dos últimos con sendos bogeys. El californiano estuvo fino desde el tee y no estuvo mal en putt, aunque sigue sin encontrar el punto deseado con los hierros. Pese a ello, su 142 (par) total, le mantienen con vida y al contrario que el PGA, garantiza el corte.

Curiosa la vuelta de Jordan Spieth, que materializó siete birdies pero con las mismas hizo cinco bogeys, es decir, sólo en seis hoyos logró el par. Hizo 69 y está también bajo par con 141, pero su irregularidad le está costando no subirse a los primeros puestos.