Kyrgios, descalificado en Roma tras lanzar silla

ROMA.- El exabrupto más reciente de Nick Kyrgios ha desatado un debate entre otros tenistas acerca de si el temperamental australiano debe enfrentar un castigo de largo plazo.

Kyrgios abandonó la cancha en una descarga de furia tras arrojar por los aires una silla en el Abierto de Italia y fue descalificado el jueves en su partido de segunda ronda. Más tarde, se anunció una multa en su contra.

Su rival, el noruego Casper Ruud, consideró que la derrota en el encuentro y la sanción económica no son suficientes. Pidió que el australiano sea suspendido por seis meses o incluso más.

Pero Roger Federer opinó que Kyrgios ha enfrentado ya un castigo suficiente.

"No pienso que deba ser suspendido", manifestó el astro suizo. "Él se marchó de la cancha. ¿Qué más hizo? ¿Lanzó una silla? Eso no es suficiente para mí, no sé si estaba en activo de manera condicional después de lo que pasó en Sahanghai. De ser así, evidentemente uno podría analizar esto tal vez. Si eso se agotó ya, no pienso que debería suspendérsele".

Kyrgios fue suspendido dos meses por la Gira de la ATP, en 2016, por perder puntos jugando con "desgano" e insultar a los fanáticos durante una derrota en el Masters de Shanghai.

El último incidente se presentó en una cancha auxiliar del Foro Italico, en momentos en que Ruud tenía una ventaja de 6-3, 6-7 (5), 2-1. Primero, el australiano azotó su raqueta contra la arcilla, luego pateó una botella de agua. Acto seguido, tomó una silla blanca y la arrojó hacia la parte central de la pista.

La ATP informó que Kyrgios no podrá cobrar 33.635 dólares en premios por competir en el torneo, y perderá 45 puntos para

el ranking.