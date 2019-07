La antítesis que separa a Serena Williams de Margaret Court

LONDRES (EFE).- La antítesis, en forma de Simona Halep, amenaza este sábado con apartar a Serena Williams del último desafío de su carrera, alcanzar en Wimbledon el récord de 24 Grand Slam de la australiana Margaret Court.



Una vez acabada la aventura de la joven de 15 años Cori Gauff, la gran historia del torneo se trasladaba a su compatriota Serena. Los ojos de todo el mundo se giraban entonces para enfocar a la menor de las Williams estando de acuerdo que su relato era el importante ahora.



Desde que la australiana Court estableciese, a caballo entre la era amateur y la Era Abierta, el récord de Grand Slam, solo la alemana Steffi Graff (22) y Serena se han acercado al mismo. Los 24 'major' de la australiana, sellados en una época muy diferente a la de hoy en día -11 de ellos fueron en el Abierto de Australia- suponen desde hace tiempo el reto final en la carrera de Serena.



Cuando, estando ya embarazada, levantó el número 23 en Melbourne 2017, el desconocimiento sobre su situación hizo presagiar que Serena alcanzaría a Court ese mismo año. La maternidad retrasó las oportunidades y, tras perder dos finales (Wimbledon 2018 y US Open 2018), la tercera bala le llega a Serena al borde de los 38 años y en su jardín predilecto, donde ha levantado siete veces el trofeo.



Entre ella y Court solo se antepone la antítesis de Simona Halep, un muro que correrá detrás de cada bola para evitar que la estadounidense atrape el récord.



Los antecedentes no ayudan a la jugadora de Constanza. Diez enfrentamientos previos y Serena reclamó nueve. Además, el que sí pudo ganar Halep fue estéril. Lo consiguió en el torneo de Maestras en 2014 en la fase de grupos. Halep tuvo después la oportunidad de eliminar a Serena dejándose perder ante Ana Ivanovic, no lo hizo y, a la postre, Serena le derrotó en la final. Porque Serena siempre vuelve.



Los cinco enfrentamientos posteriores se los quedó Williams, incluyendo el de octavos de final en Australia este año, algo que no quita la fe a Halep.



"He jugado muchos partidos contra ella. Muchos de ellos fueron muy parejos. He aprendido que tengo una oportunidad contra ella y cuando nos enfrentemos, creeré que tengo la oportunidad de ganar", explicó la rumana después de vencer a Elina Svitolina en semifinales.



Su rival, Serena, también se deshace en elogios ante la rumana, destacando la capacidad de sacrificio y la fuerza que confiere a sus golpes pese al 1.68 de estatura que presenta.



"Hay tantas cosas impresionantes sobre ella. Una de ellas es su tenacidad. Creo que también su habilidad para mejorar cada vez, para seguir mejorando. Su habilidad para encontrar fuerza. No se la puede subestimar", expuso.



Será, por lo tanto, un duelo entre la potencia y el juego a dos golpes de Serena y la capacidad de devolver bolas de Halep. El tenis de fondo de la rumana contra la determinación para meterse dentro de la pista de la estadounidense.



Todo ello con el récord de fondo de Court, ese que Serena dice tener a un lado, "No importa lo que haga porque siempre tendré una gran carrera", pero que le marcará, lo consiga este sábado en la pista central de Wimbledon o no.