La "Barby" Juárez revela ser víctima de abuso

Mariana "La Barby" Juárez es una de las primeras y más fuertes exponentes del boxeo femenil en México, su estilo en el cuadrilátero y fuerza en cada golpe la hizo una de las favoritas de la afición.

Por desgracia, el camino no ha sido fácil y en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la pugilista narró ser víctima de abuso.La exparticipante de "La casa de los famosos México", narró que esa etapa de su vida fue difícil, pero nunca tuvo tiempo de sentirse mal."Sí, aunque a veces me cuesta (hablarlo) porque me dicen 'lo dices muy natural' y digo 'sí' porque fue algo que simplemente... creo que tenía demasiados problemas en casa con la situación que estaba viviendo. No me di el tiempo de llorar o sentirme mal, simplemente cerré las cosas", contó.Juárez, quien fue campeona de peso mosca del CMB en 2011 y de peso gallo de 2017 a 2020, agregó que optó por no denunciar a su agresor e iniciar un proceso de sanación."Perdonar, porque no estaba perdonándolo a él, me estaba perdonando a mí, porque sentí que me puse en esa situación que debí haber evitado, pero son situaciones en las que andamos caminando y tratamos de seguir adelante. Quise quererme más yo que odiar ese momento, simplemente lo cerré", finalizó.