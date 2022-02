La capacidad permitida en estadios para la fecha 5 del Clausura 2022

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX dio a conocer este jueves cuál será el aforo permitido en los estadios del futbol mexicano para la Jornada 5 del Clausura 2022.

La pandemia del Covid-19 sigue a la orden del día en México, y esto ha provocado que en muchos estadios no se pueda abrir al 100% los estadios.

Solamente en la Ciudad de México se está permitiendo el 100 por ciento de aforo, por lo que Cruz Azul y Pumas, quienes juegan de locales esta semana, podrán tener estadios llenos, si es que sus aficiones se dan cita.

Aquí la lista completa:

Mazatlán vs Tijuana / Estadio Kraken / 60% de aforo permitido

Puebla vs Atlas / Estadio Cuauhtémoc / 75% de aforo permitido

Atlético de San Luis vs Toluca / Estadio Alfonso Lastras / Por confirmar

Chivas vs Tigres / Estadio Akron / 60% de aforo permitido

Cruz Azul vs Necaxa / Estadio Azteca / 100% de aforo permitido

Santos vs América / Estadio TSM / 80% de aforo permitido

Pumas vs León / Estadio C.U / 100% de aforo permitido

Pachuca vs Querétaro / Estadio Hidalgo / 30% de aforo permitido.