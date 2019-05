La "casa" que construyó el Canelo Álvarez en Las Vegas

LAS VEGAS, EU. (EL UNIVERSAL).- Inaugurada hace tres años, la Arena T-Mobile sustituyó a las Arenas del MGM, el Mandalay Bay y el Caesars Palace como la sede para las principales peleas de boxeo en la "Ciudad del Pecado", pero la coyuntura ha hecho que también sea una especie de segundo hogar para Saúl Álvarez.

El de esta noche de sábado frente a Daniel Jacobs, unificatorio por los cetros medianos del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, será su quinto pleito en este recinto, donde tiene marca de tres victorias y un empate.

El 7 de mayo de 2016 se midió al británico Amir Khan, para defender el fajín medio del CMB. Lo noqueó en el sexto round.

El 6 de mayo de 2017, se realizó la esperada pelea frente a Julio César Chávez Jr., a quien superó sin problemas y ganó por decisión unánime.

El 16 de septiembre de ese mismo año se midió por primera vez al kazajo Gennady Golovkin, con quien empató.

Y el segundo volumen de esa rivalidad llegó el 15 de septiembre de 2018. El "Canelo" se impuso por decisión mayoritaria, para retener el cetro mediano del CMB y además llevarse el de la AMB.

"Uno anhela venir a acá y hacer realidad sus sueños. Sigo peleando para México, la gente viene a verme y se está cumpliendo lo que sueño. No extraño algo porque me siento como en casa y muy contento", asegura el "Canelo". "Y en general en Estados Unidos, no sólo aquí en Las Vegas".

Más allá de que el recinto le ha traído suerte, Álvarez revira y afirma que se debe a lo que hace sobre el ring.

"Siempre pongo todo arriba del cuadrilátero, porque quiero hacer historia y para eso tengo que seguir ganando", recuerda. "Aparte de que amo lo que hago y no vengo a pelear por pelear, sino a ganar".