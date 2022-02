La Conade debe de dejar de apoyar a Kiril Todorov: Felipe Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El apoyo que la Comisión Nacional del Deporte le da a Kiril Todorov, quien aún se ostenta como presidente de la Federación Mexicana de Natación, es a toda vista ilegal. Esa es la opinión de Felipe Muñoz, medallista mexicano en los Olímpicos de México 68 y expresidente del Comité Olímpico Mexicano, quien hace un llamado para que se acabe ese respaldo, que afecta a este importante deporte en México.

"Ana Guevara -titular de la Conade- debe de entender que lo hace es totalmente ilegal, debe de fijarse que dice la Ley del Deporte, donde se marca que una Federación nacional, no puede tener validez si no es reconocida por el organismo internacional, e este caso la FINA (Federación Internacional de Natación".

La FINA ha ordenado a Todorov, investigado por malversación de fondos en la vía civil, que entregue la FMN a la Comisión Estabilizadora, lo que no ha sido posible, además de que la Conade sigue reconociendo a la antigua administración.

"Ya se comprobó que la administración de Kiril ha sido mala, que ha hecho mucho daño al deporte, y ésta ha violentado una y otra vez sus propios estatutos. No sé si la Conade lo apoye con fondos, pero lo que no puede hacer es seguir reconociéndolo, y no a la Comisión Estabilizadora. Él sigue convocando a eventos, lo que es incorrecto y los deportistas no saben para dónde hacerse, lo que ellos quieren es competir, mejorar sus marcas".

-¿Por qué Todorov se aferra a la FMN?

"No lo sé. Lo que es verdad es que la natación es uno de los deportes más exitosos en México; los clavados son la disciplina que más medalla ha entregado al país y eso lo hace muy atractivo para patrocinadores que quieran promover sus productos. Además, por ejemplo, en un máster hay inscripciones de cientos de competidores y las cuotas sin altas".

Además de esto, "la Conade debe de proveerle recursos, no sé si sean muchos, pero dado el éxito de los deportistas, debe de ser el porcentaje". Esto debe terminar lo más pronto posible. "Debe de entrar la cordura. En este año hay muchos eventos y los atletas mexicanos no podrán participar si no van de parte de la Comisión Estabilizadora, el año entrante al Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales. Y será lo mismo. Los afectados serán los deportistas".

Ante todo esto, ¿Felipe Muñoz aún quiere presidir la Federación Mexicana de Natación? Lo ha pensado dos veces. "No hay día en que hable con algún entrenador, algún nadador sobre lo que pasa en la FMN. Me duele mucho, porque hay mucho talento que no recibe apoyo y lo vamos a perder. Sí, me gustaría ir a la FMN, pero no sé cómo está la situación. Esto es un asunto muy serio, y hay que trabajar mucho y correctamente".