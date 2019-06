La corta historia del FC Juárez, nuevo integrante de la Liga MX

El Futbol Club Juárez será el nuevo equipo que integrará la Liga MX, la cual estrenará formato con 19 franquicias. Los de la frontera ocuparán el lugar de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), conjunto con el que disputó su primer partido en el Ascenso MX y al cual compraron en la más reciente reunión de dueños.

El recién ascendido tiene pocos años de historia en el balompié mexicano, ya que fue fundado el 29 de mayo de 2015 gracias a un grupo de empresarios encabezados por Alejandra de la Vega, quien se convirtió en la primera mujer a cargo de un club de futbol de México cuando fue directora general de Cobras de Juárez.

Posteriormente, concretó el proyecto de los 'Bravos' en donde fue presidenta del club deportivo; sin embargo, en 2016 Javier Corral, gobernador de Chihuahua, la invitó a ser parte de su gabinete y actualmente es secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de la entidad.

El torneo de presentación de F.C. Juárez en el Ascenso MX fue el Apertura 2015 y su primer duelo lo disputaron contra Lobos BUAP en su territorio, el estadio Olímpico Benito Juárez con capacidad para más de 19 mil personas, enfrentamiento que ganaron 1-0 con el gol de penal de Edgar Iván Pacheco.

En esta primera temporada ganaron ocho juegos, empataron cinco y solo perdieron dos, resultados que les permitieron llegar a la Liguilla, instancia en la que destacaron hasta llegar a la final contra Atlante. El Juego de Vuelta ocurrió en su casa y se coronaron en su temporada de debut.

Con medio boleto ganado, disputaron la final de Ascenso 2016 contra Necaxa; sin embargo, no triunfaron y el que obtuvo su pase a la máxima categoría fueron los 'Hidrorayos'.

Durante sus cuatro años han tenido resultados favorables, pues en los torneos Clausura 2017 y Apertura 2017 disputaron la final del Ascenso MX sin obtener el título en ambos. Respecto a la Copa MX, fue en el más reciente torneo en donde disputaron la final contra América, la cual perdieron 1-0.

Su presidente desde 2016 es Juan Carlos Talavera; sin embargo, De la Vega no se alejó por completo de los 'Bravos', pues es propietaria del equipo.

Actualmente, el director técnico de Juárez es Gabriel Caballero, quien en su época de jugador vistió los colores de Santos, Pachuca, Atlas y Puebla. En 2011 comenzó a fungir como técnico con la Sub 20 de los Tuzos, pero fue hasta 2013 que dirigió al primer equipo. Posteriormente, fue el timonel de Cafetaleros (2015-2016), Dorados de Sinaloa (2016-2017), nuevamente de Cafetaleros (2017-2018) y, finalmente, desde 2018 dirige a Juárez.

Los jugadores más destacados que visten los colores de 'Bravos' son: Leandro Carrijo, Iván Vázquez y Edy Brambila. Carrijo es brasileño y forma parte de los fronterizos desde su temporada debut, además que es el capitán del conjunto. Vázquez también es de los jugadores que han estado desde su fundación cuidando el arco y, por último, Edy Brambila llegó en 2018.