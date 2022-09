La crítica que lanzó Dani Alves al futbol mexicano

A-AA+

Dani Alves dio su primera conferencia como jugador de los Pumas y la aprovechó para dejar claras muchas cosas. El presente no ha sido el mejor para el brasileño con el conjunto universitario, pero califica el mal momento como "parte del proceso" de su nueva aventura.

"Yo vine a pasar mi experiencia y aprender de los de aquí. Todos tienen experiencias diferentes y te aportan. Las cosas positivas y negativas enseñan. Me gustaría que creyeran un poco más en ellos y aumentaran el precio por competir", declaró un alegre Dani Alves. La leyenda sudamericana aprovechó para lanzar un mensaje a la Liga MX y dijo que la organización puede ser otra. "Ya lo dije, el nivel del futbol mexicano es brutal, pero se sienten poco, son poco organizados, la organización del campeonato se puede mejorar, pero el nivel es muy alto", criticó el histórico futbolista.

Alves también enfatizó sobre el tema de las críticas que ha recibido y ve con normalidad que él sea el más señalado. "Es normal que todo caiga a mi cuenta porque al final traigo conmigo una historia detrás y lo agradezco porque me enseñaron que si vas a pelear, pelea con los grandes. No hay otra manera que los chicos crean en lo que yo propongo en el trabajo, en pagar el precio por ser alguien, que no conformen con resultados, la fase está mala, pero no es mala, es diferente", explicó.

"Trabajamos cuatro horas, tenemos un buen sueldo, unos más que otros, porque uno que construye más es normal que gane más que otros y es normal que las críticas vayan con la gente que está preparada, si ves muchas críticas los chavos no sé cómo reaccionan, yo no controlo lo que está afuera, controlo lo que está adentro. Voy a intentar sacarlos de la zona de confort, están empezando su historia y hay que pagar un precio, no es que llegue y vamos a ser ganador, esto es a base de un plan, de trabajo; la distracción te impide llegar a los objetivos", concluyó.