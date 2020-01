La escalofriante lesión que sufrió el basquetbolista Joel Embiid

El centro de los 76ers de Filadelfia, Joel Embiid, sufrió una horrible lesión en el primer cuarto del juego Thunder-76ers. El dedo de Embiid giró en la dirección opuesta y su mano quedó expuesta, una imagen que causó terror entre los aficionados.

Embiid de alguna manera logró volver al juego luego de ser atendido por médicos del equipo. El pivote camerunés ha luchado contra las lesiones durante toda la temporada, no obstante ha logrado jugar en 30 juegos.

El jugador también conocido como "The Process", promedia 23.6 puntos, 12.4 rebotes, 3.1 bloqueos y 1.4 bloqueos esta temporada.

Embiid admitió recientemente que está cansado de perder. La temporada de los Sixers no ha salido exactamente como se planeó después de una desgarradora salida en los playoffs.

La organización de Filadelfia actualmente se encuentra como el sembrado No. 5 con un récord de 23-14 y están en una racha de cuatro derrotas consecutivas. Embiid admitió que la pérdida le está "pasando factura".