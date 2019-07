La estadounidense Cori Gauff de 15 años accede a la tercera ronda de Wimbledon

Gauff puso sobre la mesa que su triunfo ante su compatriota Venus Williams, de 39 años, no fue un mera casualidad y extendió a cinco victorias, contando las de la fase previa, su racha en Wimbledon.



La estadounidense retornó a la pista 1 en el último turno del día para protagonizar otro capítulo más en su casi inexplicable aventura.



Gauff llegó a la fase previa en Roehampton como prácticamente una desconocida aunque con el título de Roland Garros júnior bajo el brazo, se encontró con la cabeza de serie número uno del cuadro y comenzó un camino que este miércoles le plantó delante con Rybarikova, semifinalista en 2017 en el All England Club.



El test ante la eslovaca, otra vez con millones de ojos puestos en la evolución del más reciente talento americano descubierto, ponía a prueba la resistencia de Gauff a los halagos y la presión.



Ganó a Venus y desde entonces no había quien no viera en ella reflejada la esperanza de los más de 300 millones de estadounidenses que habitan en el planeta.



Sin embargo, no se atisbó nada de presión ni de agarrotamiento cuando sometió a Rybarikova. La igualdad duró cinco juegos y Gauff, que ante la ausencia de un golpe estelar, desarrolla resistencia, emprendió un sprint que le colocaron con un 6-3 y 3-1 que le dejó al borde del triunfo.



La eslovaca, por orgullo y tradición con el Grand Slam que mejor se le ha dado, hasta aquel frenazo provocado por Garbiñe Muguruza en 2017, impidió que la paliza de la joven americana fuera mayor y elevó el marcador hasta el 6-3 con el que se definió el encuentro.



Gauff sigue dando pasos agigantados y ya ha escalado desde el puesto 313 hasta, como mínimo, el 183 del mundo en la clasificación WTA.



Su próximo escollo será la eslovena Polona Hercog, que venció a la estadounidense Madison Keys (6-2 y 6-4).