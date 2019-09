La extraña ausencia de Héctor Herrera en el Atlético de Madrid

Cuatro juegos del Atlético de Madrid en la campaña 2019-2020 de España, contra Getafe, Leganés, Eibar y la Real Sociedad. Tres juegos ganados y uno perdido. En todos, el mexicano Héctor Herrera se quedó en la banca.

El costo de Herrera para el Atlético, rondó los 24 millones de dólares, llegó como dueño de su carta al terminar su contrato con el Porto. 24 millones a los que Diego Simeone no les ha sacado jugo.

"Creo absolutamente que hay muchos chicos que han llegado y que tienen que aclimatarse. De a poco, entrarán", dijo el "Cholo" hace diez días, dos jornadas atrás, y nada.

Y ya es preocupante, porque de los nueve fichajes que hicieron los Colchoneros para esta campaña, sólo dos: Herrera y el serbio Ivan Saponjic, un delantero Sub 22, no han visto actividad.

Los demás: Kieran Trippier, 360 minutos; Joao Félix, 297; Renan Lodi, 222; Manu Hermoso, 178 Marcos Llorente, 133 y Felipe, 1. El restante, el croata Sime Vrsaljko, está recientemente operado.

Este miércoles el cuadro español recibe a la Juventus en el inicio de la fase de grupos de la Champions League, lo que será otra oportunidad de alinear al mexicano, simplemente porque ya no hay más pretextos para no hacerlo. Herrera hasta "sacrificó" el ir a la Copa Oro con la Selección Mexicana para estar a la disposición lo antes posible de su club.

Pero eso de poco o nada le ha valido. Hoy ya es extraño, demasiado, que el Atlético, que Diego Simeone no utilice al mexicano.