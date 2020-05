La FIFA exige que en la Liga MX haya ascenso y descenso: Yon de Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dio a conocer que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no ha visto con buenos ojos el tema de la desaparición del ascenso y el descenso en el futbol mexicano, así como el de la multipropiedad.

"El comentario que se nos hizo de FIFA es: 'se tiene que regresar al ascenso y descenso', aunque también entiende que esto es atemporal pero tarde o temprano se tiene que regresar al ascenso y descenso", dijo en entrevista al portal Marca.

Además del tema del ascenso, De Luisa agregó que el máximo organismo del futbol mundial, también le indicó que, "se tiene que terminar con la multipropiedad. Son los dos temas que la FIFA nos ha pedido a mediano y largo plazo".

A nivel FIFA, aseguró el dirigente, "nos están viendo con seriedad. Eso del Ascenso MX se le presentó a la FIFA antes de la pandemia, Se mostraron en un inicio de apoyar siempre que se fortalezca el futbol. No se nos debe de olvidar que la situación del Ascenso estaba muy complicada".

Sobre la posibilidad de que Mazatlán tenga un equipo en la Liga MX, el presidente de la FMF indicó que eso es un tema de la Liga MX, y además no está confirmado. "No sabemos si es compra de equipo o cambio de sede lo que va a pasar con Mazatlán, No es algo oficial, además de que es tema de la Liga MX".