LA FORMACION DE LOS MUCHACHOS, EL OBJETIVO DE LAS ACADEMIAS DE LA NBA

El basquetbolista de Rosario, Sinaloa, Horacio Llamas Grey estuvo en las instalaciones de La Loma Centro Deportivo, observando los partidos amistosos que están sosteniendo los equipos de la Academia NBA de Latinoamericana y África, como parte de su colaboración con la NBA-México.

Pulso, Diario de San Luis tuvo la oportunidad de platicar con el primer jugador mexicano en participar en la NBA y sobre el hecho de que la Academia Latinoamérica se haya instalado en San Luis Potosí, específicamente en La Loma Centro Deportivo, Horacio Llamas comentó "Muy bien, la fama de La Loma ya la conocía por conducto de otros compañeros de otros deportes, y ahora que se han instalado aquí me da mucho gusto, están muy contentos los jugadores, los entrenadores, la gente de administración, ya que para trabajar y enfocarse en el día a día, necesitan no tener distracciones y aquí están muy bien".

Con relación a que actualmente en la Academia Latinoamérica solo hay un jugador mexicano, se le cuestionó si el objetivo es atraer a más compatriotas a este lugar a los que Llamas Grey señaló: "Esperemos que sí, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que crezcan la cartera de muchachos mexicanos, ya tuvimos a elementos de Chihuahua, Zacatecas, y sabemos que las academias son una plataforma importante para todos los Latinoamericanos, desde Canadá hasta Argentina, creo que cualquier jugador mexicano quisiera estar aquí, para tener esa preparación para tener la fortuna irse a los Estados Unidos, y jugar en cualquier Universidad allá".

Y agregó: "Sin embargo, para poder alcanzar ese sueño, cualquier jugador incluido los mexicanos, deben de seguir preparándose, entrenar, y estar listos para cuando se te presente la oportunidad, aquí tienen que venir a estudiar y si no te gusta estudiar no va a lograr nada, ya que aquí el objetivo es que vayas y obtengas una beca en los Estados Unidos y si no sabes el inglés, tienes que comenzar a prepararte, ya que esto es para toda la vida, ya que mientras mejores conocimientos obtengas, mejores trabajos tendrás, lo importante es estar preparándonos, aprender cosas nuevas, y si logran entender eso, seguramente habrá muchos mexicanos aquí".

Sobre la falta de actitud que tiene el deportista mexicano y que no le gusta salir a probarse al extranjero, Horario Llamas expresó: "No sé, en lo personal, creo que si hay actitud, creo que hay otras cosas que te impiden salir de tu casa, se tiene que ver en algunas ocasiones, que quieres estar cerca de tu familia, de tu entorno, pero eso significa que no estás preparado para luchar y convertir esos sueños en una carrera".

"Si tu sueñas en ser el mejor de su barrio, de tu escuela, de su ciudad, de su estado, para ir perseguir tu sueño, pero pones cualquier excusa, no estás preparado para ir por esa meta, y ese sueño nunca se va a convertir en una realidad, de que hay gente que no quiere salir, los hay, están más cómodos, pero en el momento que eres el mejor y compites a nivel nacional y has sobresalido, pero tienes esa mentalidad competitiva y ser mejor cada vez, y tienes que ir por tus objetivos, porque siempre habrá alguien que trabaje igual o mejor que tú, pero el chiste es que para ser para ser el mejor de tu clase, debes de superarte cada día", comentó Llamas Grey.

Y señaló: "Lamentablemente nosotros los mexicanos, nos perjudicamos, al hablar no tan positivamente de nosotros mismos, creo que es una cosa que debemos de ir quitándonos, si no podemos hablar bien de alguien, mejor no hablar, a veces la gente se quiere hacer notar, y habla mal de otra persona, sin conocer a la persona".

Por ejemplo, Horacio Llamas, señaló durante la entrevista, que todos sus compañeros que jugaron con él basquetbol, no hubo ninguno que su objetivo no fuera jugar en la NBA, no hay jugador amateur o profesional que ese no sea su sueño, es por ello, que siento que los mexicanos somos tan poderosos que cualquier otra raza, el problema es que debemos de seguir creyendo en esos sueños, obviamente va a ver obstáculos, el chiste es mantenerte con esa visión.

Horacio Llamas comentó "Lo menos bueno que te podía pasar es tener una educación universitaria gratis, por saber jugar basquetbol o algún otro deporte, imagínate cuantos niños o niñas, pueden tener una educación de una escuela que cuestan tan caras y que los papás no pueden pagarlas, pero que lo podrás hacer por solo jugar algún deporte y aparte estudiando, porque todo va de la mano, y es que realmente el porcentaje de deportistas que llegan a lo más alto es muy bajo, pero los que se quedan en el camino, no son personas que fracasan, porque se quedan en el camino pero terminan sus estudios universitarios y se ponen a trabajar y ese competir, luchar, les sirve para la vida diaria".

En cuanto a los objetivos que se tiene en estas Academias, el ex jugador de los Soles de Phoenix comentó: "Lo primero que se tienen que tener en mente es que estas Academias son formativas, y cuando son niños, los papás son lo que presionan a los entrenadores en que se debe de ganar. Acá son otros los objetivos, muchas veces, tienes un buen equipo, sus engranes trabajan perfectamente y no tienen problemas como entrenador, pero si tienen solo dos o tres buenos jugadores, que hay que hacer con el resto del grupo, es entonces que les tienen que enseñar a trabajar, les das herramientas, para que sientan que son parte del equipo, que ayudan al equipo, y eso es lo que hay que calificar en este tipo de academia".

Y agregó: "Aquí hay que checar este jugador está bien, ya puede subir de nivel, a este otro le falta, todavía hay que trabajar más, porque estos jugadores en uno dos años tienen que irse a otro nivel, las academias son plataformas para ganar un lugar en los Estados Unidos en una universidad prestigiada, pero deben de llegar con una mentalidad de jugar en equipo".

Finalmente se le pregunto al ex seleccionado nacional sobre como afecto la pandemia de Covid-19 a las Academias y señalo: "La pandemia afectó a todo el mundo, en muchas cosas negativas y en pocas positivas, como el hecho de como aprender a hacer las cosas de otra manera, creo que los aprendizajes que tenemos a lo largo de la vida, debemos de tomarlos como lo son aprendizajes positivos y negativos, algunos nos tocó la pandemia para mejorar, otros tuvieron muchas dificultades en cuestiones de trabajo, económicas, y los que les fue peor de salud".

Y agregó: "A todos nos tocó sufrir de alguna manera, ya sea de forma directa o indirecta, y creo que nadie se salvó o se ha salvado todavía, yo he escuchado que hay personas que se aliviaron del Covid-19 y han tenido muchos problemas, post-covid y es que han pensado que ya se aliviaron y no realizaron ningún tipo de rehabilitación, no debemos cantar victoria todavía, no debemos de relajarnos, creo que todavía falta mucho para salir de esto, en cuestión de aprender y cuidarnos, y respetarnos".

Y finalizó, "Esto ha sido el mejor aprendizaje que hemos tenido, el de aprender a cuidar tu cuerpo, antes de que te llegue algo, seguramente volveremos a nuestra antigua normalidad, pero de manera diferente y tal vez mejor en muchas áreas, como en el caso de la Universidad, que no tenían idea de que podían enseñar a través de clases en línea, y hay escuelas como a la a que yo fui Gran Cañón en Estados Unidos, creció de manera impresionante por sus alumnos en línea, y ahorita es una escuela de primer nivel, por haber aprovechado esta circunstancia que se presentó, hay que ver el lado bueno, aprovecharlo, y que salgan mejores oportunidades para todos nosotros".