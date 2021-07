La Franja rescata aguerrido empate en casa de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Con todo su arsenal ofensivo, con su gran inversión, Rayados de Monterrey no pasó del empate a un gol con el Puebla que le puso mucho corazón.

La Franja, hay que decirlo, salió vivo de su visita al Gigante de Acero, pues desde el primer tiempo jugó con diez hombres, debido a la expulsión de Juan Pablo Segovia , pero aún así aguantó el vendaval, por el que al final del partido perdió la ventaja, pero en la agonía logró el empate.

Puebla, igual que el torneo pasado, pinta para cosas interesantes, de la mano de Nicolás Larcamón.

Monterrey con la ventaja en hombres no fue claro en ofensiva. El neerlandés Vincent Janssen volvió a demostrar que no tiene los tamaños para tomar el lugar de Funes Mori, quien está con la Selección Mexicana en Copa Oro. Sí, los Rayados tuvieron el balón, pero no acosaron la portería de Silva.

A mediados del segundo tiempo, los de La Franja jugaron mejor, hasta tuvieron la posibilidad de irse arriba marcador, pero...lo mejor quedó para el final, los Regios se quedaron con diez hombres por la expulsión de Edson Gutiérrez.

Ya en los minutos finales del juego, en la agonía, Maxi Meza concretó la ventaja para su equipo (87'), todo parecía tranquilo, que el presagio se cumplía, pero La Franja tiene mucho corazón y Christian Tabó igualó en una jugada que de inicio fue anulada por fuera de lugar, pero que fue corregida con ayuda del VAR.

Tabó, después del gol y en el agregado, se fue expulsado.

