La historia de Antonio Conte y su búsqueda del título histórico

MILÁN (AP) — Antonio Conte está a punto de hacer historia.

Podría convertirse en el primer técnico en conquistar la Serie A con tres equipos diferentes si el Napoli levanta el scudetto.

Napoli afronta su último partido de la temporada, de local contra Cagliari el viernes, con una ventaja de un punto sobre el campeón defensor Inter de Milán, que visita a Como.

"Tenemos los dientes clavados en esto y no debemos soltarlo", dijo Conte.

Conte ya ha ganado cuatro ligas italianas. Llevó a la Juventus a los primeros tres de sus nueve títulos consecutivos de la Serie A en cada una de sus tres temporadas al mando desde 2011-14, y también lo ganó con el Inter en 2021.

Entre ellos, consiguió un título de la Liga Premier con Chelsea en 2017.

Mientras que un puñado de entrenadores ha conquistado la Serie A con dos equipos, nadie lo ha hecho con tres. Aunque hay un asterisco significativo.

Fabio Capello atrapó trofeos de liga con el AC Milan (cuatro veces) y la Roma antes de llevar a la Juventus a triunfos consecutivos en 2005 y 2006, pero a los Bianconeri se les despojaron de ambos títulos debido al escándalo de arbitraje Calciopoli.

Eso también provocó el descenso de la Juventus a la segunda división y sus días de gloria quedaron atrás cuando Conte asumió y renovó inmediatamente su dominio del fútbol italiano.

Conte también puso fin a una sequía de títulos de 11 años en el Inter.

El Napoli no ha tenido que esperar tanto. Se consagró campeón de la Serie A en 2023, pero volver al trono sería, sin duda, uno de los mayores logros de Conte.

Conte, de 55 años, heredó un equipo que venía de una nefasta campaña tras una de las peores defensas del título en la historia, al finalizar en la décima plaza y tener tres técnicos en el banquillo.

Varios jugadores clave se marcharon, incluidos Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia y Kim Min-jae.

Pero Conte sacó su varita, haciendo resurgir al Napoli.

"Espero sinceramente poder celebrar este campeonato porque sería algo hermoso, también por la energía que he gastado", dijo Conte. "Me recompensaría por todo lo que he puesto en esto este año. Fui más allá de mis límites. Estoy muy cansado, apenas estoy logrando llegar al final".

La ciudad de Nápoles está en ebullición ante la perspectiva de un segundo título en tres años. Eso es un período más corto que los dos campeonatos en cuatro temporadas con Diego Maradona en 1987 y 1990.

Después del penúltimo partido del Napoli, Conte vociferó que solo tenía una cosa que decirle a sus jugadores: "¡Vamos a conseguir este scudetto!"