La Jaiba Brava se corona en la Liga de Expansión

Este domingo el viejo estadio Azulgrana de la Ciudad de México fue testigo de una remontada histórica en final de la Liga de Expansión con la coronación, en tiempo extra, de la Jaiba Brava de Tampico Madero sobre los Potros de Hierro del Atlante por marcador de 2-3.

En un primer tiempo empantanado ninguna de las dos escuadras cedió algo en el terreno de juego, llevándose el empate a un gol, conseguido en el partido de ida, hasta el descanso. Fue en la segunda parte cuando se abrió el marcador con una jugada a balón parado que cabeceó, sin marca, Jonathan "Cuba" Sánchez para poner arriba a los Potros de Hierro a los 66 minutos.

Tampico encontró la igualada en un contragolpe encabezado por Daniel Lajud que desbordó por izquierda para mandar un tiro-centro que fue desviado por el defensa atlantista, José García, y que finalmente encontró a Jesús "Ruso" Salas que con punterazo puso, a los 74 corridos, el 1-1 mandando la final del Guard1anes al alargue.

En el primer tiempo extra la tónica no cambió, ambos equipos se nulificaron mutuamente, dosificando el esfuerzo para el cierre del encuentro. En el segundo tiempo extra El Equipo del Pueblo se fue al ataque desde el inicio y a los 106 minutos, Jonathan Vega remató un centro que desvió el portero tampiqueño, Joel García, pero en el contrarremate el mismo Vega calvó la pelota con férreo zapatazo para el 2-1 que parecía brindarle el laurel a los Potros.

No obstante, la Jaiba Brava siguió en la pelea y seis minutos después una pésima marca en balón parado de los azulgrana dejó solo al "Ruso" Salas que con certero testarazo, puso el 2-2.

Las emociones no terminaron ahí, ya que a los 116 minutos Manuel López driblo al "Cuba" Sánchez que desesperadamente trompicó a su adversario lo que califico el silbante, Edgar Morales Olvera, como penalti en favor de Tampico Madero que firmó con potencia Diego de Buen a los 118' colocando el 2-3.

Atlante intento desesperadamente hacerse con la pelota en los minutos finales, sin embargo, el buen oficio de la Jaiba metió en la congeladora el juego coronándose en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión.