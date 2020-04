La MLS cumple su 25 aniversario en medio de una suspensión por el coronavirus

Peter Vermes, entrenador del Sporting Kansas City, de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, cuya competición está suspendida indefinidamente por causa de la pandemia del coronavirus, se mostró este domingo cautelosamente optimista de que todavía se pueda completar la temporada 2020.



Se suponía que la MLS celebraría su 25 aniversario, pero después de haberse disputado las dos primeras jornadas, por ahora sigue siendo una posibilidad lejana debido al paro de todas las actividades.



Este lunes se conmemora el aniversario del primer partido de la liga MLS, cuando el Clash de San José recibió al D.C. United en el Spartan Stadium de San José (California) ante 31.000 espectadores.



La liga ha superado crisis antes, como en el 2002 cuando la MLS se contrajo por dos equipos y su futuro estaba en duda tanto en el apartado deportivo como en el económico.



Pero la actual pandemia ha superado cualquier otra adversidad y, lo que es peor, nadie sabe cuándo podrá llegar a su final.



Vermes dijo que "uno de los factores que nos ayuda es que desde la pasada temporada redujimos un mes la competición, algo que ahora tenemos de margen y que nos va a ayudar".



Indicó que precisamente por eso "creo que superaremos esto y tendremos nuestra temporada".



Los equipos habían jugado apenas dos partidos de temporada regular cuando las actividades se suspendieron debido al coronavirus.



Los equipo de Nashville SC y el Inter Miami se unieron a la liga esta temporada, elevando el número de clubes a 26, con cuatro más en camino en los próximos años.



Inter Miami, el equipo de David Beckham, se estaba preparando para su partido inaugural cuando el retraso entró en vigencia.



Entre las opciones que se manejan en la MLS es regresar al antiguo calendario de la liga, que se extendió hasta diciembre. La liga acortó la temporada el año pasado, en parte al eliminar parte de los playoffs.



Otra opción es eliminar algunos partidos que no son de liga, como la competencia de la Copa de Ligas con equipos de la Liga MX.



Mientras las autoridades de la MLS manejan algunas posibilidades, éstas podrían retrasarse, luego de que un jugador del Union de Filadelfia dio positivo al coronavirus y tuvo que ser colocado en cuarentena, aunque tenía síntomas leves.



La liga tomó medidas para mitigar pérdidas al reducir temporalmente los salarios del actual comisionado Don Garber, el presidente de la MLS, Mark Abbott, y el Comisionado Adjunto Gary Stevenson en 25 por ciento.



Otros empleados de la oficina de recepción también recibirán recortes salariales, pero no se planearon despidos ni licencias.



Por su parte, el entrenador venezolano Giovanni Savarese, de los Timbers de Portland, elogió al liderazgo de la MLS por manejar una situación difícil.



"Las reuniones y conversaciones que han tenido lugar en las últimas semanas, los grupos de propietarios han sido fenomenales en la forma en que han reaccionado para tratar de asegurarse de que son proactivos, para asegurarse de que esperan cada situación y ponen en marcha un plan", comentó Savarese.



Vermes, el entrenador con más tiempo en la liga, quien también fue uno de los jugadores inaugurales, cree que la MLS está bien posicionada para mantener su impulso.



"Creo que nuestro deporte lo hará, no sólo sobrevivirá a esto, sino que creo que crecerá y continuará floreciendo, porque las cosas que se han implantado son sostenibles", agregó Vermes.