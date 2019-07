La negociación del América por Dos Santos; ¿cuánto ganaría?

El fichaje del América por Giovani dos Santos, próximo a confirmarse por el club, no fue a ciegas y ni con el beneficio de la duda. Las Águilas se encargaron de imponer sus condiciones en la negociación que podría ser el fichaje bomba del verano, en la Liga MX.

De entrada, Gio habría firmado por dos años para vestir la camiseta azulcrema; sin embargo, el contrato es por objetivos: bonos económicos que dependen de logros deportivos, asistencias, minutos jugados y disciplina.

Pero ¿qué sacrifican ambas partes en este acuerdo?

El América, prácticamente no mucho, ya que no pagarán ningún tipo de cláusula a la Major League Soccer (MLS), donde el medio ofensivo de 30 años de edad era "jugador franquicia".

El atacante se bajó el salario considerablemente. Ganará 3 millones de dólares anuales, la mitad de lo que se llevaba de la MLS. Pese a la reducción, Dos Santos estará entre los mexicanos mejor pagados de la Liga MX.