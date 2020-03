La pandemia del coronavirus afecta cerca de 40 festejos taurinos en Europa

La rápida propagación del coronavirus y las medidas adoptadas por los gobiernos europeos han ocasionado que cerca 40 festejos taurinos hayan sido ya suspendidos en España, Francia y Portugal, además de otros actos fuera de los ruedos pero vinculados, asimismo, con el mundo de los toros.



Las primeras ferias en caer fueron las de Fallas en Valencia y la Magdalena de Castellón, entre las cuales sumaban un total de 17 espectáculos taurinos.



Concretamente, el ciclo fallero, que iba a dar comienzo hoy, 12 de marzo, y se iba a prolongar hasta el próximo día 19, estaba compuesto por nueve tardes ininterrumpidas de toros (seis corridas, dos novilladas picadas y un festejo de rejones).



En el mismo estaban anunciados prácticamente todos los primeros espadas del escalafón, aunque el gran atractivo lo representaba, sin duda, el peruano Andrés Roca Rey, que volvía a los ruedos europeos al cabo de nueve meses, y para cuya corrida estaban ya agotadas todas las entradas (12 000 espectadores es el aforo aproximado de la plaza de Valencia).



La Magdalena de Castellón, por su parte, iba a celebrarse entre los días 15 y 22 de este mes de mazo, y lo componía ocho festejos (cinco corridas, una de rejones y cinco novilladas sin picar).



La intención de las empresas de ambas plazas de toros es poder retomar las dos ferias en una fecha futura, cuando la situación sanitaria en España garantice la seguridad para los integrantes del espectáculo, es decir, toreros, cuadrillas, trabajadores y aficionados.



Con la suspensión de los seriales valencianos, el resto de cancelaciones han ido sucediendo hasta dejar totalmente vacía la agenda taurina, al menos, durante este mes de marzo. Como el inicio de la temporada taurina en Las Ventas, que iba a arrancar el 22 de marzo con una novillada picada, la cual ha sido también suspendida al igual que la que estaba también anunciada para el domingo siguiente, día 29.



Y aun hay más: la feria de San José de Arnedo (La Rioja), conformada por una corrida y una novillada sin picar, ha quedado, asimismo, cancelada; como también el festival contra el Cáncer de Murcia; y las corridas para este fin de semana en Morón de la Frontera (Sevilla) y Fitero (Navarra).



El parón taurino no ha afectado únicamente a España, pues en Francia se han suspendido también la feria de Pascua de Arles, programada para los días 11, 12 y 13 de abril y en la que iba a reaparecer Alejandro Talavante.



También han caído la corrida concurso de ganaderías en Gamarde, que pasa del 29 de marzo al 24 de mayo; y una novillada picada en Garlin, aplazada también del 5 de abril al 21 de mayo.



Cabe recordar que el gobierno del país galo había decretado la cancelación de todos los actos de más de 1000 personas, la misma medida adoptada por el consejo de Ministros de España, aunque este, en un primer momento, afectaba únicamente a Madrid, Vitoria, La Rioja y Labastida.



En Portugal, por su parte, los actos suspendidos deben reunir más de 5000 personas, lo cual no ha sido óbice para la anulación de los tres espectáculos taurinos que iban a celebrarse en marzo y principios de abril: dos festejos de rejones en Santarém y Almeirim, y un festival en Moita do Ribatejo.



Pero las cancelaciones no solamente afectan a los festejos mayores, pues la Comunidad Valenciana ha decidido parar los "Bous al Carrer", la gala de San Isidro ha sido también suspendida, así como otros actos como el del Instituto Internacional de Investigación en Tauromaquia en la ganadería de Fermín Bohórquez o uno sobre el centenario de Joselito El Gallo.