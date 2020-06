La preocupación de la gobernadora de Tokio por los JO

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, no está segura de que los Juegos Olímpicos se puedan realizar el próximo año sin que los atletas y demás involucrados entren en un periodo de cuarentena y acuerdo de viaje internacional.

En una entrevista con el Financial Times, Koike dijo que la libertad para que los atletas, el personal y los aficionados visiten Japón es lo más importante para la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Actualmente, los extranjeros de 111 países tienen prohibido entrar en Japón debido a la actual pandemia COVID-19.

Debido a la enfermedad, los Olímpicos fueron aplazados hacia el otro año y ahora comenzarán el 23 de julio de 2021 después de que las restricciones sociales y de viajes pusieran en riesgo el evento.

En abril, un portavoz de Tokio 2020 dijo que "no había "ningún plan B" si los Juegos no podían celebrarse como estaba previsto en 2021.

Hasta la fecha, se han confirmado más de siete millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, lo que ha provocado la muerte de más de 400 mil personas.

En Japón, se han confirmado más de 17 mil casos, lo que ha provocado la muerte de 916 personas.

Ayer domingo, el miembro de alto rango del Comité Olímpico Internacional Pierre-Olivier Beckers-Vieujant dijo que la decisión sobre si los Juegos pueden seguir adelante se tomará en la primavera de 2021 si la pandemia persiste hasta el próximo año.