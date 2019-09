La razón por la que Antonio Briseño no visitó a Giovani dos Santos

Tras su expulsión del Clásico Nacional y causarle una aparatosa herida al "10" de las águilas, el defensor del Guadalajara, Antonio Briseño, tenía el deseo de visitar a Giovani dos Santos en el hospital, sin embargo, por el tiempo en que se llevó a cabo la operación y sugerencias de los médicos, el "Pollo" no pudo hacer acto de presencia, así lo mencionó Mariano Varela, Director Deportivo de Chivas.

"Tuve contacto anoche con la directiva del América, con el doctor hoy también en la mañana hablé con él, porque en la noche yo quería visitarlo, junto con el "Pollo" pero ya lo operaron tarde. El doctor me comentó que era complicado en ese momento, me comentaron que fue una buena operación, va a estar fuera unos días, pero ahorita tiene contadas las visitas. Más tarde hablaré con él, porque realmente nos sentimos apenados por esa lesión".

Briseño le explicó a Varela que nunca tuvo intención de lastimar a Giovani, incluso el semblante del defensor mantenía preocupación.

"Él me decía "Mariano, no lo hice con mala intención", es una entrada con una fuerza, como es él. La cara de él, estaba angustiado, estaba preocupado, quería ir, le dije 'Tranquilo ´Pollo´, vamos a ver qué es lo que sucede", hay que entender los tiempos, pero estaba muy angustiado, muy triste".