La Real Sociedad frustra al Betis

BARCELONA.- El Real Betis dejó escapar la oportunidad de dar un paso para asegurar su regreso a la Liga de Campeones tras desperdiciar una ventaja de dos goles en un empate 2-2 en casa de la Real Sociedad.

El Betis se mantuvo en el quinto puesto de La Liga con una ventaja de cuatro puntos sobre el Celta de Vigo, sexto, que metió presión al equipo sevillano tras ganar 1-0 en el campo del Atlético de Madrid. A ambos equipos les quedan tres partidos —y nueve puntos posibles— esta temporada.

España aseguró una quinta plaza adicional para la Liga de Campeones el jueves con la victoria del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo en las semifinales de la Conference League le dio a España una ventaja insalvable sobre Alemania en la carrera por un cupo extra.

Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético ya tienen asegurado su lugar en la máxima competición europea de clubes. El Barcelona puede asegurar el título de liga el domingo con, al menos, un empate cuando reciba al Madrid en un clásico en el Camp Nou.

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Manuel Pellegrini ha guiado al Betis a la Liga Europa o a la Conference League en las últimas cinco campañas, pero el equipo sevillano no juega la Liga de Campeones desde la temporada 2005-06.

Anthony adelantó al Betis cerca del descanso, cuando el delantero brasileño se metió hacia dentro desde la derecha y colocó un disparo con la zurda desde fuera del área junto al poste más lejano.

Ez Abde puso el 2-0 justo después del descanso, cuando el extremo se escapó por la banda izquierda, regateó a su marcador y anotó desde un ángulo muy cerrado, con el balón entrando tras golpear el poste lejano.

Orri Óskarsson recortó distancias para la Real Sociedad desde corta distancia para iniciar la remontada, y el delantero español Mikel Oyarzabal empató en el tiempo añadido después de que una mano de Diego Llorente lo enviara al punto de penalti.

El Betis terminó con 10 hombres después de que el delantero Aitor Rubial fuera expulsado por una segunda tarjeta amarilla en los últimos instantes del tiempo añadido.