La renuncia de Peláez, en el aire

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de Ricardo Peláez de dejar la dirección deportiva del Cruz Azul exhibió un entorno enmarañado. Sin embargo, su renuncia no ha sido aceptada por el presidente Guillermo Álvarez.

El presidente del equipo y de Cooperativa La Cruz Azul está de viaje, motivo por el cual la desvinculación de Peláez no es un hecho, hasta que "Billy" retorne a su oficina en La Noria y dé su visto bueno —o todo lo contrario— a lo ocurrido tras la partida del técnico portugués Pedro Caixinha.

"El licenciado [Guillermo] Álvarez no ha aceptado todavía la renuncia [de Ricardo Peláez]", señaló José Luis Nassar, abogado del directivo, a EL UNIVERSAL Deportes. "Es importante esperar a que regrese, no hay una postura en este momento".

La crisis cementera se agudizó por la ausencia de Álvarez Cuevas. Peláez ya tenía gestionado a Antonio Mohamed como una posibilidad de la dirección técnica, mas Víctor Garcés y el hermano de "Billy", Alfredo Álvarez, impusieron a Robert Dante Siboldi, bajo el papel de ser los supuestos vicepresidentes. Peláez, sin tanto ruido, se hizo a un lado, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir, si el presidente se lo pedía, pero con las garantías de ejercer el cargo con plenitud.

"[La presentación y conferencia de Siboldi] fue un error que lo hayan hecho, el señor [Garcés] no tiene facultades, fue expulsado en 2011 de la cooperativa y al no ser asociado, no debería ocupar un puesto en el club", agregó Nassar, de acuerdo con el acta constitutiva. "[La presentación] es un acto irrelevante hasta que [Guillermo Álvarez] regrese de viaje.

"No [Garcés no podría registrar a Siboldi ante la Liga], de Alfredo desconozco qué función tome, pero él sí podría, pero todo tiene que pasar por el licenciado [Guillermo", explicó el abogado.

Pero ¿este acto podría significar un intento de los disidentes de la Cooperativa para derrumbar la gestión de Guillermo Álvarez?

"No lo sé, podría ser [que se busque afectar], hay un grupo disidente que no ha estado de acuerdo, pero hay que esperar a que regrese ´Billy´ y tome su postura".