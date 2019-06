La Roma contrata a Paulo Fonseca como entrenador

ROMA (AP) — Paulo Fonseca fue contratado como director técnico de la Roma para tratar de poner al equipo de regreso en la Liga de Campeones.



La Roma informó que el técnico portugués, proveniente del Shakhtar Donetsk, firmó un contrato de dos años, con opción para un tercero.

Fonseca tiene "una mentalidad ganadora y una reputación de un fútbol atrevido y ofensivo que emocionará a nuestros aficionados", dijo Jim Pallotta, presidente del club italiano, en un comunicado.

Roma quedó en sexto sitio de la Serie A italiana luego de que Eusebio Di Francesco fue despedido en marzo, al día siguiente de que el cuadro fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones por el Porto. Claudio Ranieri fue designado como técnico interino.

Fonseca llevó al Shakhtar a tres títulos de liga consecutivos y doblete de copa en Ucrania, y deja atrás un sitio en la fase de grupos de la Champions.

La Roma empieza las eliminatorias de la Liga Europa el 25 de julio.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Fonseca dijo: "Me encanta estar en Shakhtar, pero soy ambicioso. Quiero trabajar en las mejores ligas europeas".

El portugués ganó renombre cuando llevó inesperadamente al Pacos de Ferreira al tercer sitio de la liga portuguesa en 2013. Posteriormente, se unió al campeón Porto.